L'AQUILA SOCIAL FILM FESTIVAL: CONVEGNI E LIBRI TRA AMORE, DIRITTI, AMBIENTE

Pubblicazione: 25 marzo 2019 alle ore 12:40

L'AQUILA - Amore, ambiente e diritti per L'Aquila Social Film Festival, in programma da oggi fino a giovedì per una nuova rassegna di pellicole, libri e dibattiti su unioni civili, lotta contro il surriscaldamento globale e portatori di handicap, organizzata all'Auditorium del Parco.

Incontri, proiezioni e occasioni di confronto su temi di stretta attualità.

Chiuderà l'evento un incontro sul tema dei diritti individuali e di coppia, in programma giovedì 28 alle 18, al quale parteciperanno rappresentanti di schieramenti contrapposti in Parlamento: la senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili, l'onorevole Carolina Varchi, responsabile nazionale "Famiglia e valori non negoziabili" di Fratelli d'Italia, la senatrice Tiziana Drago, del Movimento 5 Stelle e i parlamentari aquilaniStefania Pezzopane (Pd) e Luigi D'Eramo (Lega).

Da confermare la presenza di altri esponenti della maggioranza, nel confronto moderato da Oscar Buonamano, a cui parteciperà anche l'avvocato Clorinda Delli Paoli, esperta di diritto di famiglia.

"Questa pluralità di presenze - spiega Federico Vittorini dell'Aquila Film Festival - sottolinea in maniera evidente la differenza rispetto al tanto discusso convegno sulla famiglia di Verona e sembra voler indicare un'ambizione per il futuro: che L'Aquila diventi, sulle orme di Celestino V e del suo messaggio di perdono, non solo città di cultura, di arte e storia ma che si proponga anche come città del dialogo avvantaggiandosi anche in questo campo della sua vicinanza con Roma, capitale e centro politico nazionale e mondiale".

La giornata si chiuderà alle 21 con la presentazione del libro Peccato che non avremo mai figli di Giuseppina La Delfa e del film "Mamma + mamma" di Karole Di Tommaso.

Le due autrici, introdotte da Fabio Iuliano, saranno affiancate dal presidente nazionale dell'associazione Famiglie Arcobaleno, Marilena Grassadonia.

Il libro di La Delfa (Aut Aut edizioni 2018) si propone come un'autobiografia dell'ex presidente dello stesso sodalizio che si batte per i diritti dei genitori omosessuali e transessuali, ma è soprattutto un dichiarazione d'amore a 360°: per la moglie, Raphaelle Hoedts; per i figli, nati dalla loro unione, Lisa Marie ed Andrea Giuseppe.

Se non fosse, appunto, un'autobiografia, potrebbe essere un romanzo fantastico: che cosa di più insolito e meraviglioso ci può essere del racconto dell'amore che sboccia fra due ragazze sui banchi del liceo e che accompagna per mano il lettore fino alla loro maturità, tra milioni di dubbi e incertezze, le sofferenze familiari, i sacrifici personali e professionali e la quotidiana lotta per la sopravvivenza.

L'incontro vede la collaborazione dell'Udu (Unione degli universitari dell'Aquila).

Anche gli altri appuntamenti dell'Aquila Social Film Festival sono stati ideati partendo dall'idea della condivisione e della pluralità: domani, nel primo giorno di Festival, Greenpeace, grazie all'intervento del suo direttore delle campagne nazionali Alessandro Giannì, farà il punto sullo stato di salute del pianeta e sulla questione del "global warming" mostrando anche il film documentario dell'ex vice-presidente americano Al Gore girato proprio su questo tema.

L'incontro, alle 18, è moderato da Germana d'Orazio, mentre alle 21 Marianna Gianforte, presenterà l'impegno di Emergency Italia attraverso i documentari di Nicola Moruzzi. Un reportage nelle periferie italiane dove il diritto alla salute non è sempre altrimenti garantito.

Mercoledì 27 marzo, invece, lo sguardo cadrà sul territorio aquilano e sul grande lavoro che le associazioni sportive Special Olympics L'Aquila e Asd L'Aquilone svolgono a favore delle persone disabili; saranno presenti Paolo Aquilio, atleta medaglia d'argento ai giochi mondiali Special Olympics Abu Dhabi 2019 e Dorindo Mancinelli, presidente dell'Asd L'Aquilone, società sportiva che opera a favore dei ragazzi non vedenti.

Roberto Ciuffini coordinerà l'incontro alle 18.

In serata, Daniele Ortolano, presidente del Comitato Abruzzo della lega Nazionale Dilettanti, illustrerà l'operato e i numeri del comitato che presiede, in termini di coinvolgimento sul territorio e di capacità integrativa, e le associazioni sportive Atletico Amiternum e United l'Aquila illustreranno un progetto comune che stanno sviluppando nel campo della socialità e dell'integrazione.