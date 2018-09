L'AQUILA: SHARPER E STREET SCIENCE, TUTTI I LABORATORI, SPETTACOLI ED EVENTI

Pubblicazione: 27 settembre 2018 alle ore 15:40

L'AQUILA - Spettacoli, laboratori, conferenze, concorsi fotografici, artisti per le vie del centro storico dell'Aquila, esperimenti, arte, musica, astronomia, giochi e divertimento, domani, venerdì 28 settembre, dalla mattina fino a notte inoltrata, tornano all'Aquila “Sharper – Notte europea dei ricercatori” e “Univaq Street Science – La ricerca al centro”.

L'evento è organizzato dai Laboratori nazionali del Gran Sasso, dal Gran Sasso Science Institute e dal Comune dell’Aquila, e "Univaq Street Science -La ricerca al centro", a cura dell’Università dell’Aquila, con il patrocinio dell’ente comunale, in programma entrambi domani.

Sharper (Sharing Researchers’ Passions for Evidences and Resilience), torna all'Aquila per il quinto anno consecutivo. Si tratta di un progetto di divulgazione scientifica che, per avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca, porta la Notte Europea dei Ricercatori in altre 11 città: Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia e Trieste.

L’evento trasformerà i luoghi caratteristici del centro storico dell’Aquila in laboratori a cielo aperto, in cui sarà possibile incontrare i ricercatori e confrontarsi con le sfide che affrontano ogni giorno.

Particles Zoo, Curious Mind, Rumbling Earth, Tinkering Arena e tanti altri laboratori interattivi per grandi e piccoli animeranno Piazza Duomo dal pomeriggio fino a notte inoltrata.

Un'ampia area della Piazza sarà dedicata alla Scena del Crimine che, grazie alla collaborazione di reparti specializzati della Polizia di Stato, del Corpo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, permetterà di scoprire quanta ricerca e tecnologia si nasconde nelle loro attività.

Nel corso della mattinata, nell’ambito delle attività dedicate alle scuole, il personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni terrà, presso Palazzo Fibbioni, sede del Comune di L’Aquila, un intervento formativo ed informativo, sul tema "Contrasto al cybercrime in tutte le sue declinazioni", con particolare riguardo ai rischi della rete, navigazione consapevole, sexting, uso dei social network, bullismo e cyberbullismo.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, in piazza Duomo, cuore della città e della manifestazione, verranno allestisti due stand curati dalla Polizia di Stato, in cui i cittadini potranno conoscere, anche attraverso giochi interattivi, come la ricerca scientifica supporta gli specialisti nella lettura della scena del crimine ed alla sua ricostruzione, e come aiuta nella sicurezza stradale.

Nello stand dedicato alla Polizia Scientifica verrà illustrato come gli operatori attraverso l’uso di mezzi e software all’avanguardia, ricostruiscono traiettorie balistiche, scene del crimine in 3D, stabiliscono misure da fotografie e video, ecc. Il personale del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per il Piemonte e la Valle d’Aosta curerà le "Indagini Biologiche", che permettono, anche attraverso l’estrazione e l’esame del Dna, di risolvere complesse indagini di Polizia Giudiziaria.

Il personale della Polizia Stradale, anche attraverso la simulazione di un rilievo di incidente stradale conseguente a "distrazione alla guida", illustrerà come la tecnologia sia di ausilio nella prevenzione e nella sicurezza stradale.



Saranno altresì presenti il Laboratorio Mobile (Moving Lab) ed il "Forensic Fullback" della Polizia Scientifica, nonché l’Ufficio Mobile della Polizia Stradale.

La manifestazione vuole anche essere l’occasione per lanciare nuove sfide nel campo delle investigazioni forensi e nel campo della prevenzione degli incidenti stradali.

L’Auditorium del Parco, il rettorato del Gran Sasso Science Institute e il Palazzo dell’Emiciclo faranno da scenario a spettacoli intriganti e coinvolgenti come Eppur Si Muove?, Galassie Sulla Sabbia: Luci e Suoni Dall’universo, Altri Mondi Bike Tour, La Scienza In Cucina: Delizie Molecolari e Magici Esperimenti.

A tarda sera il Palazzo dell’Emiciclo ospiterà il grande comico napoletano Giobbe Covatta che si esibirà con lo spettacolo "Sei gradi" dove comicità, ironia e satira si accompagneranno alla divulgazione scientifica.

Il ricco programma di appuntamenti prevede anche attività con i robot, lezioni-concerto e proiezioni all’interno di un planetario che avranno luogo presso Il Gran Sasso Science Institute di viale Crispi, Palazzo Cappa Cappelli e il Parco del Castello.

Come nelle edizioni precedenti, per la mattinata del 28 settembre, sono previste diverse attività dedicate esclusivamente alle scuole, organizzate per accogliere circa 1000 studenti (per informazioni visitare il sito: sharper-night.lngs.infn.it).

Il progetto è coordinato dalla società di comunicazione scientifica Psiquadro in collaborazione con un consorzio di partner nazionali che comprende l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), l’Università di Palermo, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università Politecnica delle Marche, il museo Immaginario Scientifico di Trieste e il centro di ricerca Observa Science in Society, e coinvolge un ampio partenariato di oltre 200 partner culturali tra i quali: enti pubblici, istituti di ricerca, università, imprese e associazioni culturali.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO - Alcune strade del centro storico dell'Aquila saranno interdette al transito dei mezzi dei cantieri in occasione delle manifestazioni Sharper e Street Scienze in programma per venerdì 28 settembre.

È quanto prevede un’ordinanza del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, in ragione dell’ "afflusso considerevole" che registreranno le iniziative e "al fine di agevolare le attività organizzative e di coordinamento nonché per motivi di sicurezza e pubblica incolumità".

In particolare, dalle 17 di giovedì 27 settembre, fino alle 7 di sabato 29 settembre, i mezzi a servizio dei cantieri non potranno circolare e sostare lungo corso Federico II, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, corso Principe Umberto I, piazza Palazzo, via Bafile, piazza dei Gesuiti, via Camponeschi, via Sallustio, via San Bernardino, largo Pischedda, piazza Regina Margherita, piazza del Teatro, via Garibaldi (tratto corso Vittorio Emanuele-piazza Chiarino), piazza Chiarino, via Verdi.

Venerdì 28 settembre, inoltre, per l’intera giornata, sarà sospesa l’attività di tutti i cantieri che incidono sulle stesse vie e piazze.

Il provvedimento completo è pubblicato nell’area "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune dell’Aquila, all’indirizzo, https://trasparenza.comune.laquila.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_380358_725_1.html.