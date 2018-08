L'AQUILA: SETTEMBRE AL MUNDA, ENTRATE SERALI A

UN EURO E PRIMA DOMENICA DEL MESE GRATUITA

Pubblicazione: 31 agosto 2018 alle ore 14:08

L'AQUILA - Settembre, oltre a richiamare l’andare della transumanza nel famoso incipit della poesia dannunziana, a cui è dedicato un evento a Casa d’Annunzio a Pescara, è anche “L’arte di condividere”, motivo portante delle Gep (Giornate Europee del Patrimonio), con le aperture serali al costo di 1 euro nei musei che vi aderiscono il 22 e 23 settembre.

Ma la condivisione è soprattutto nel fluido che attraversa il tempo e forma alla bellezza e conoscenza del ricco passato.

Nascono così, nei nostri musei, gli open day per le offerte formative nella scuola, una genealogia comune per sfuggire al declino culturale, sabotare l’ignoranza, gettare basi per un futuro più consapevole.

Ma la memoria, esposta come sintesi nelle collezioni museali, suggerisce narrati ed intrecci con l’uomo di oggi.

I paesaggi del Gran Sasso diventano paesaggi della spiritualità nell’incontro su San Franco, i suoi riti, l’acqua miracolosa, ancora riti e tradizioni nel libro La Madonna di Coccio e ancora più giù, a scavare osmosi nascoste ma presenti, lo spettacolo multimediale site-specific di Giancarlo Gentilucci “Stati d’animo” sull’individuo e le sue trasformazioni, al Munda.

Il 2 settembre, prima domenica del mese, entrata gratuita in tutti i musei statali.

Sito [email protected] con video, visite virtuali e aggiornamenti eventi.

Il Polo museale dell’Abruzzo è anche su Facebook e Twitter.