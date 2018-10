L'AQUILA: A OTTOBRE SCREENING PER RAGAZZI E BAMBINI CON PROBLEMI AUTISTICI

Pubblicazione: 12 ottobre 2018 alle ore 18:30

L'AQUILA Ottobre è il mese della vista e all'Aquila è partita una campagna di screening visivo destinata a bambini e ragazzi con autismo e persone non collaboranti.

A rendere possibili le visite è stata l'associazione Autismo Abruzzo Onlus che, dopo aver promosso una raccolta fondi online, ha acquistato l'autorefrattometro Vision Screener binoculare portatile, in pochi istanti in grado di valutare la qualità della vista di utenti non collaboranti.

Lo strumento è stato concesso in uso all'Associazione "Una vista da aquilotto" e al professor Lelio Sabetti che ha visitato 9 bambini il 10 ottobre, "giornata mondiale per la vista e per la salute mentale".

All'invito a usufruire della disponibilità dello strumento hanno risposto famiglie provenienti anche da Lazio e Marche.

Lo screening precoce ha permesso di evidenziare anomalie che, se prontamente affrontate, potranno essere definitivamente risolte.

Le prossime visite sono in programma il 14 novembre.

Prenotazioni su www.autismoabruzzo.it/oculista-autismo/ .

Da un recente sondaggio dell'associazione Autismo Abruzzo Onlus tra le famiglie con autismo residenti in regione è emerso che oltre il 50% non ha fatto o non ha potuto effettuare una visita oculistica, oltre il 35% ha effettuato una visita, ma con qualche difficoltà.

La condizione imposta dall'autismo è tale che il contatto fisico e l'interazione con strumenti e personale specializzato risulta spesso impossibile da affrontare per gran parte di loro.

L'autorefrattometro è un dispositivo palmare portatile progettato per aiutare a rilevare rapidamente e facilmente i problemi della vista, su pazienti a partire dai sei mesi di età.

Può essere usato per lo screening della vista o per misurare in automatico la refrazione dell'occhio.