L'AQUILA-ROMA: SCATTA LA MOBILITAZIONE, PRESIDIO CONTRO TAGLIO CORSE

Pubblicazione: 06 febbraio 2020 alle ore 20:37

L'AQUILA - Dopo il taglio alle corse deglia autobus Tua per la tratta L'Aquila-Roma, scatta la mobilitazione nel capoluogo d'Abruzzo.

"Sabato mattina, dalle 11.30, saremo in Piazza d’Armi, nei pressi del mercato, per manifestare contro la scelta della Regione Abruzzo e di Tua di sopprimere e accorpare ben 14 corse con conseguenze gravi sulla vita di tante cittadine e cittadini, a cominciare da pendolari e studenti, ma non solo", si legge in un comunicato.

A promuove l'iniziativa il Comitato dei pendolari L’Aquila-Roma. Tra le prime adesioni: Coalizione Sociale; CGIL; 3e32/CaseMatte; Sinistra italiana; Movimento Giovanile della Sinistra; Giovani Democratici; Articolo 1; Partito Democratico; Stefano Albano; Carla Cimoroni; Lelio De Santis; Giustino Masciocco; Stefano Palumbo; Paolo Romano; Elisabetta Vicini.

"Come ampiamente prevedibile e previsto, la trasformazione della tratta L’Aquila-Roma in commerciale si sta traducendo in taglio dei servizi di trasporto pubblico per tutto il territorio", si legge ancora nella nota.

"Servizi che sono, lo ribadiamo, essenziali, in mancanza dell’alternativa ferroviaria e che dovrebbero garantire collegamenti continui con Roma e, attraverso Roma, con il resto del Paese. Servizi essenziali per lavoratori e studenti, ma anche per chiunque per partire o per venire a L’Aquila debba o voglia - giustamente - utilizzare il trasporto pubblico".

"Per questo invitiamo TUTTI i rappresentanti del territorio ad aderire ed esserci. Per questo invitiamo tutta la città a partecipare al presidio di sabato e a continuare a sostenere questa battaglia", conclude la nota.