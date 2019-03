L'AQUILA: ROBERTO ROSSI PASSA LA PALLA, ''UN RAGAZZO D'ORO, CUORE DI PAGANICA''. DOMANI MATTINA I FUNERALI

Pubblicazione: 01 marzo 2019 alle ore 17:52

L’AQUILA - Si svolgeranno domani mattina i funerali dell'ex rugbista Roberto Rossi, 41 anni, imprenditore edile, volontario della Protezione Civile, molto conosciuto e stimato in città, colto da un malore improvviso nel tardo pomeriggio di ieri nel suo ufficio.

La sua morte ha gettato nello sconforto la popolosa frazione aquilana di Paganica, di cui l'uomo era originario. Il giovane imprenditore che, insieme ai fratelli Giuliano e Antonello, gestiva la Edil tre, azienda impegnata nella ricostruzione del paese e componete del consorzio costruttori Paganica, lascia la moglie e due figli di 2 e 5 anni.

Il 41enne aveva giovato a rugby, come anche il fratello Giuliano che ha militato in serie A con L’Aquila Rugby.

"Sono profondamente addolorato per la prematura e dolorosa scomparsa di Roberto Rossi", ha dichiarato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. "Ci univa un sentimento di reciproca stima e simpatia. Mancheranno il suo sorriso e la sua disponibilità verso il prossimo. Nell'unirmi al cordoglio della comunità, civica e rugbistica, paganichese giungano ai famigliari tutti di Roberto le più sentite condoglianze personali e della municipalità aquilana".

Anche il presidente del Paganica Rugby, Antonio Rotellini, si è voluto stringere al dolore della famiglia: "partecipo al grave lutto che ha colpito la famiglia Rossi per latragica e prematura scomparsa di Roberto, per molti anni giocatore della Polisportiva rossonera".

"Cuore di Paganica. Amico di tutti. Bello in ogni parola, in ogni respiro. Questa notizia è una coltellata al cuore. Unico e inimitabile, persona buona e un lavoratore instancabile. Non riesco a crederci. Fai buon viaggio Roberto, uomo buono e generoso. Un ragazzo d’oro", lo ha ricordato Giorgio Morelli, presidente della Fir (Federazione italiana Rugby) Abruzzo.

Il concerto bandistico "Città di Paganica" ha scritto: "Partecipiamo al lutto che ha colpito la famiglia Rossi e l'intera comunità per la troppo prematura scomparsa del caro Roberto".

Anche la Rugby Experience School ha voluto mandare un messaggio di vicinanza ai parenti del 41enne: "Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Rossi ed al Paganica Rugby per la tragica e prematura scomparsa del caro Roberto".