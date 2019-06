L'AQUILA: RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE ''IL GIARDINO LETTERARIO'' ALLA GIORNALISTA MONICA PELLICCIONE

Pubblicazione: 24 giugno 2019 alle ore 18:22

L'AQUILA - "Sindone: icona scientifica, storica e di sofferenza umana", è il tema dell'incontro che si è svolto domenica 23 giugno a San Pietro della Ienca (L’Aquila) in occasione del primo appuntamento della VI rassegna culturale "Il Giardino Letterario".

Hanno partecipato la professoressa Rosanna Cerbo, neurologo della terapia del dolore e segretario generale della Associazione Internazionale Karol Wojtyla; il professor Franco Lucchese, docente della Facoltà di Medicina e Psicologia Università "La Sapienza" Roma; la professoressa Emanuela Marinelli, studiosa ed esperta internazionale della Sacra Sindone e membro del Movimento "Collegamento pro-Sindone"; il professor Giuseppe Meco, neurologo e consigliere del Magnifico Rettore Università "La Sapienza" Roma, e Don Domenico Repice, teologo.

Prima dell’inizio dell’incontro, "per lo specifico impegno letterario rivolto al territorio di San Pietro della Ienca e del comprensorio del Gran Sasso d’Italia" è stato assegnato alla giornalista e scrittrice aquilana Monica Pelliccione il riconoscimento internazionale "Il Giardino Letterario", istituito in occasione del decennale del sisma e dedicato a scrittori, giornalisti, poeti e artisti che, con la loro opera, hanno messo in risalto il territorio del Gran Sasso, dell'Abruzzo interno e, in particolare, San Pietro della Ienca.

Il riconoscimento consiste in un’opera pittorica realizzata dall’artista aquilana Mirella Di Raffaele denominata Beatitudine che ritrae Papa Giovanni Paolo II in meditazione in uno dei viottoli del borgo San Pietro della Ienca.

La giornalista è stata premiata sia per il libro San Pietro della Jenca (pubblicato nel 2013) che per il racconto All'ombra della Jenca, che le è valso nel 2018 anche il premio Racconti Abruzzo e Molise, una storia che si snoda alle falde del Gran Sasso d'Italia, e che spazia dalla chiesetta di San Pietro della Jenca, abbarbicata sulle rocciose montagne abruzzesi, ultimo baluardo dell'omonimo borgo, di recente eretto a Santuario dedicato a Giovanni Paolo II, ai paesaggi tibetani di Campo Imperatore, ed inoltre per la sua partecipazione come prima ospite dell’allora nascente rassegna culturale nel 2014.

Intento dell’Associazione Culturale è quello di promuovere le iniziative sociali e culturali volte, anche, ad incrementare un turismo integrato e di qualità, favorendo ed esaltando la conoscenza delle specifiche peculiarità del territorio costituito dalla meravigliosa bellezza della montagna unitamente ai valori dei centri storici del territorio aquilano.