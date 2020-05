L'AQUILA, RIAPRONO ACCONCIATORI: SPATERNA, ''NOI ARTIGIANI ABBIAMO SOFFERTO''

Pubblicazione: 08 maggio 2020 alle ore 17:39

L’AQUILA – Si avvicina la riapertura, dopo il lockdown causa emergenza Coronavirus, anche per gli acconciatori e i parrucchieri dell’Aquila.

Da lunedì 18 si tornerà quindi a lavorare, con tutte le regole del caso, “dopo un periodo che sembrava non finire mai – come ammette ad AbruzzoWeb Gabriele Spaterna, decano degli acconciatori aquilani che ha il salone al centro commerciale Agorà, sulla strada statale 80, a un passo dall’ospedale regionale ‘San Salvatore’ – Quello della nostra categoria, ma non solo, visto che sono coinvolti tutti gli artigiani in questo momento difficilissimo, è un settore che ha un estremo bisogno di riaprire i battenti”.

“Per fortuna chi governa ha capito che serviva una riapertura anticipata, senza aspettare giugno – continua Spaterna – perché i danni economici sono già troppi. Speriamo di rimetterci tutti in carreggiata”.

“Personalmente, credo sia giusto ringraziare il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il coordinatore regionale della Lega, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, per l’impegno che hanno messo in campo per far sì che si riaprisse il prima possibile”, conclude. (red.)