L'AQUILA: QUASI 300 POSTI AUTO NEL CENTRO STORICO, GIUNTA APPROVA PIANO PARCHEGGI PROVVISORIO

Pubblicazione: 30 agosto 2019 alle ore 14:00

L'AQUILA - L'amministrazione comunale dell'Aquila, sulla scorta delle indicazioni di molti residenti e commercianti, si sta muovendo per trovare nuovi posti auto gratuiti e in tale direzione va la recente delibera di giunta.

L'esecutivo, come riporta Il Centro, ha approvato il 13 agosto scorso, il piano parcheggi provvisorio del centro storico "al fine di rendere più agevole il rientro dei proprietari nelle proprie abitazioni, garantire l'accesso agli uffici, servizi e attività commerciali secondo criteri di imparzialità ed eguaglianza nonché ad assicurare il ritorno a condizioni più idonee per una severa vivibilità del centro cittadino", si legge nel documento

Ci sono, in relazione al reperimento posti auto, degli obiettivi a breve termine che riguardano 30 posti di cui dieci a piazza Santa Maria Paganica e 20 al parco del Castello cinquecentesco.

A medio termine, secondo quanto presente nel piano parcheggi, ci sono 40 posti nel palazzo Telecom in via Strinella e 45/50 nella zona dell'ex ospedale San Salvatore.

Per il parcheggio a via Strinella sarà necessario un sopralluogo dei vigili urbani per valutare l'applicazione delle norme antincendio.

Per l'ex ospedale, a luglio scorso, c'è stato un sopralluogo tra Comune e Ateneo, visto che parte principale dell'area è occupata da sedi universitarie.

Il recupero, in questo caso, non può prescindere da un accordo con l'Azienda sanitaria locale visto che l'area è degradata. Ad oggi, comunque, sono stati recuperati alcuni stalli con eliminazione dei divieti di sosta: 40 in corso Vittorio Emanuele, 11 in via Camponeschi, 30 a piazza San Silvestro e 30 in piazza Duomo.

In totale, tra quelli recuperati o in fase di recupero (in tempi molto brevi) e quelli a medio termine il totale sale a 256.

Attualmente, al di là di queste ultime aggiunte, l'offerta della sosta all'interno del centro storico è di 1.455 parcheggi liberi e 720 al terminal del vallone di Collemaggio (a pagamento) per un totale di 2.175, cui se ne aggiungono 95 messi a disposizione dal Consiglio regionale d'Abruzzo e si arriva a 2.270.

La Regione, a sua volta, ha concesso gratuitamente 70 posti di dipendenti Inps, 10 alla prefettura e 15 all'Ingv.