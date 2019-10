L'AQUILA: PARCO1923 LANCIA NUOVI PROFUMI, ALLA PRESENZA MINISTRO COSTA

Pubblicazione: 07 ottobre 2019 alle ore 20:48

L'AQUILA - "Parco1923", il brand di fragranze ispirate ai profumi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dopo l'apertura del nuovo monomarca di L'Aquila, in corso Vittorio Emanuele 13, si presenterà ufficialmente alla città, lunedì 14 ottbre alle ore 18, con ospite d'onore il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, in quei giorni in visita in Abruzzo.

"Il ministro Costa - si legge nella nota - , ha scelto Parco1923 nei suoi recenti viaggi ufficiali per rappresentare la bellezza del territorio italiano nel mondo".



"Parco1923 è il profumo di una storia antica - si legge ancora nella nota - , fatta di boschi millenari, piante magiche e uniche al mondo. Dopo una lunga ricerca condotta da esperti botanici sulla combinazione olfattiva perfetta tra gli arbusti che crescono nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il cuore del profumo è composto dal misterioso maggiociondolo, letale per gli uomini e benefico per gli animali, dall’essenza delle bacche di ginepro addolcita dall’inebriante caprifoglio che si sposa con l’intensità della ginestra odorosa. E ancora gli effetti benefici dell’angelica selvatica, impreziosite dal rarissimo giaggiolo e dagli effetti terapeutici del muschio. Il fondo non poteva che essere di faggio, albero rappresentativo del parco e della sua tradizione che popola il 60% dei boschi del territorio".