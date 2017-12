L'AQUILA: PRESUNTA VIOLENZA SESSUALE

SU UNA 25 ENNE LA SERA DELL'ANTIVIGILIA

Pubblicazione: 27 dicembre 2017 alle ore 21:05

L'AQUILA - Un caso clamoroso di cronaca scuote il Natale aquilano.

La squadra mobile della questura del capoluogo d'Abruzzo sta indagando su un presunto caso di violenza sessuale ai danni di una giovane aquilana di 25 anni.

Secondo quanto appreso da fonti investigative, la ragazza si è presentata la mattina della vigilia di natale al pronto soccorso dell'ospedale "San Salvatore", riferendo di essere stata abusata da un uomo conosciuto ad una festa privata che si era svolta la sera precedente in un paese del circondario ed era andata avanti nella notte tra il 23 e il 24 dicembre.

La giovane è stata refertata ricevendo le visite e le cure specifiche e poi è stata dimessa.

A quel punto i medici hanno segnalato il fatto alla questura che, per la gravità delle accuse, ha fatto scattare immediatamente le indagini, affidate alla sqiadra mobile guidata dal dirigente Tommaso Niglio.

Sul caso gli investigatori mantengono il piu' stretto riserbo non facendo trapelare elementi al fine di non compromettere le indagini che sono in pieno svolgimento.