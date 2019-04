L'AQUILA: POLIZIOTTA TROVATA SENZA VITA, RINVIATA IN SEGNO DI LUTTO FESTA POLIZIA

Pubblicazione: 09 aprile 2019 alle ore 11:40

L'AQUILA - Una donna 50 anni, Annamaria Chiacchia, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso il compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo ed il Molise, è stata trovata senza vita nel giardino della sua abitazione, in zona Acquasanta all'Aquila.

Sul decesso sono in corso le indagini: al vaglio anche l'ipotesi di un gesto volontario.

La donna, sposata con un finanziere, lascia due figli di 20 e 18 anni.

La notizia ha gettato nel dolore il Corpo della Polizia, in particolare la sezione della Stradale, in cui la donna lavorava.

Chi la conosceva la ricorda come una donna precisa e puntuale sul lavoro e nella vita, riservata e stimata da tutti i colleghi.

In segno di lutto la cerimonia celebrativa del 167esimo Anniversario di fondazione della Polizia, in programma mercoledì 10 aprile, alle ore 11, presso l’Auditorium del Conservatorio di L’Aquila, è stata rinviata.

Domani, si legge in una nota della Questura si procederà soltanto alla deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti della Polizia.