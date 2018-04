L'AQUILA: PEZZOPANE, EVITARE DECLASSAMENTO UFFICIO DOGANE E MONOPOLI

Pubblicazione: 18 aprile 2018 alle ore 13:08

L'AQUILA - “Il declassamento dell’Ufficio Dogane e Monopoli dell’Aquila è una soluzione ingiusta e in controtendenza con la faticosa ricostruzione della città: chiedo perciò al ministro dell’Economia di intervenire per evitarlo e garantire il mantenimento di funzioni dirigenziali e decisionali nelle zone interne dell’Abruzzo, anche per evitare spopolamento e disagio sociale”.

Lo dice in una nota la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane che su questo tema ha rivolto un’interrogazione al ministro Pier Carlo Padoan.

Il direttore interregionale Dogane e Monopoli d Lazio e Abruzzo – si legge nell’interrogazione – ha illustrato ai sindacati la nuova struttura dell’ufficio di Pescara dove sarebbe prevista l’unificazione degli Uffici abruzzesi.

Tale unificazione riguarderebbe un’ampia platea di realtà industriali con conseguenti disagi per gli utenti. L’ambito territoriale dell’Aquila fra l’altro è fra i più estesi d’Italia e i suoi uffici hanno avuto un pieno riconoscimento dell’utenza e hanno sempre raggiunto gli obiettivi assegnati.