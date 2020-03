L'AQUILA: MONITORAGGIO EMERGENZA CORONAVIRUS, ''ADOTTARE COMPORTAMENTI RESPONSABILI''

Pubblicazione: 11 marzo 2020 alle ore 11:29

L'AQUILA - Proseguono le iniziative e le attività di coordinamento della Prefettura dell’Aquila in merito alla situazione dell’emergenza connessa alla diffusione sul territorio nazionale del Coronavirus Covid-19.

È stato attivato un Tavolo di Monitoraggio che, sempre in Prefettura e attraverso il coinvolgimento di più soggetti istituzionali che potranno intervenire anche in videoconferenza, avrà il compito di aggiornare di ora in ora l’evolversi delle attività messe in atto a contrasto della diffusione del virus.

Nella serata di ieri si è tenuta una riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, con la presenza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e di rappresentanti degli altri Enti e delle Forze dell’Ordine, allo scopo di coordinare e pianificare le misure più stringenti da adottare per contrastare ogni eventuale situazione di elusione dei divieti in atto disposti dal Dpcm in vigore, anche attraverso l’intensificazione dei controlli sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine, con il concorso coordinato delle Polizie Municipali.

Il prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco “invita la popolazione a rispettare le indicazioni trasmesse dal Governo, con il consueto senso civico che la cittadinanza aquilana ha sempre dimostrato di avere, specie in situazioni emergenziali. Che tutti adottino comportamenti responsabili a tutela della propria salute e di quella degli altri, in particolar modo delle fasce di popolazione più esposte ai rischi”.

Per ogni informazione inerente la problematica e per la risposta a qualunque interrogativo si possono consultare i siti internet istituzionali del Ministero dell’Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, contenenti anche una serie esaustiva di FAQ sull’argomento, oltre che quello della Regione Abruzzo.