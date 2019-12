L'AQUILA: MINISTRO FIORAMONTI ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO ACCADEMICO DEL GSSI

Pubblicazione: 12 dicembre 2019 alle ore 11:37

L'AQUILA - Nella mattinata di martedì 17 dicembre, il GSSI Gran Sasso Science Institute celebrerà l’inaugurazione del suo settimo anno accademico. La cerimonia avrà inizio alle ore 10 nell’auditorium della scuola internazionale di dottorato, nel centro storico dell’Aquila.

Attivato nel 2013 sotto gli auspici dell’Ocse per il rilancio dell’Abruzzo dopo il sisma del 2009, il GSSI rappresenta oggi un segno tangibile della rinascita dell’Aquila come moderna città europea della conoscenza, capace di attirare nel capoluogo abruzzese studenti e ricercatori di talento da tutto il mondo.

A testimoniarlo, nella cerimonia del 17 dicembre, saranno tra gli altri due professori e premi Nobel legati al GSSI: lo statunitense Barry Barish e l’italiano Carlo Rubbia, senatore a vita della Repubblica.

Ai loro interventi farà seguito la lectio magistralis “Utopia ambientale, utopia sociale” dell’economista Enrico Giovannini, già ministro del Lavoro e presidente Istat e attuale Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Le conclusioni della giornata saranno affidate al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, On. Lorenzo Fioramonti, docente di economia all’Università di Pretoria in Sudafrica.

L’evento sarà aperto al pubblico.

Gli interventi in lingua inglese saranno fruibili anche in italiano, grazie a un servizio di traduzione simultanea accessibile scaricando sullo smartphone l’app Converso e utilizzando i propri auricolari per ascoltare l’audio. Il token di accesso e ulteriori dettagli saranno forniti direttamente in sala il giorno dell’evento.

Per motivi di sicurezza l’ingresso sarà consentito fino alle ore 9:50.