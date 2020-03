L'AQUILA: MESSA IV DOMENICA DI QUARESIMA ALLE ANIME SANTE, DIRETTA SU ABRUZZOWEB E L'AQUILABLOG

Pubblicazione: 22 marzo 2020 alle ore 14:44

L'AQUILA - La Santa Messa della IV domenica di Quaresima, che sarà celebrata, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio senza la presenza dei fedeli alle 17,30 di quesra sera, domenica 22 marzo, potrà essere partecipata seguendo la diretta streaming su Abruzzoweb.it e su Laquilablog.it.

In questa domenica, che la tradizione della Chiesa indica come domenica in laetare, sentendo più vicina la meta della Risurrezione, Padre Fabio Catenacci, Vicario Provinciale dei Frati Minori di Lazio e Abruzzo e Cappellano del carcere Le Costarelle, terrà la predicazione quaresimale incentrata sulla figura del Cieco Nato.