L'AQUILA: LETTRICE DENUNCIA, ''ERBA ALTA E RATTI A GIGNANO, TOPI ANCHE DENTRO CASA''

Pubblicazione: 19 luglio 2019 alle ore 19:41

L'AQUILA - "L'aiuola comunale in piazza Friuli Venezia Giulia, nella località aquilana di Gignano, versa in uno stato di abbandono, degrado e incuria e, a causa della mancata derattizzazione della zona, ci ritroviamo grossi topi fuori e dentro casa".

La denuncia arriva ad AbruzzoWeb da una residente di Gignano, che spiega: "Non è stato effettuato nessuno sfalcio dell'erba nell'aiuola, dove trovano riparo i topi che entrano indisturbati nei giardini e nelle case, mettendo a rischio la salute degli abitanti".

La donna sottolinea di aver avvisato il settore Ambiente del Comune dell'Aquila, "mi hanno risposto per quanto riguarda la derattizzazione non è in essere alcun affidamento a ditte esterne e che ciò, dovendo avvenire attraverso una gara d'appalto, richiede tempo. Ci hanno quindi consigliato di 'autodeterminarci', ossia di fare da soli", prosegue.

"Per quanto riguarda il taglio dell'erba e la conseguente rimozione della stessa dall'aiuola, nonostante stiamo sollecitando da circa 10 giorni, ancora non interviene nessuno", conclude la residente, che auspica una "risoluzione in tempi brevi e certi". (a.c.p.)