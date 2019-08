L'AQUILA: LA SCUOLA DI INGLESE ''HELEN DORON'' DI IRENE MARINACCI, ''METODO VINCENTE, QUI SPAZIO PER TUTTI''

Pubblicazione: 28 agosto 2019 alle ore 09:36

L’AQUILA – Riaprirà lunedì 16 settembre la scuola di inglese “Helen Doron” dell’Aquila, in via Ulisse Nurzia n.26.

La scuola, attiva nel capoluogo d’Abruzzo dal 2013 e gestita dalla giovane ma già esperta insegnante aquilana Irene Marinacci, quest’anno vedrà l’ingresso in squadra di altre due insegnanti: Alessia Vitelli e Tina Di Loreto, quest’ultima madrelingua di origini canadesi.

Le insegnanti sono tutte formate con il metodo di Helen Doron, celebre linguista ed educatrice inglese che vive in Israele e che ha dato il nome a un franchising ormai conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Tante le conferme e le novità per la stagione 2019-2020, rivolta, come da tradizione, a bimbi dai tre mesi in su fino ad arrivare agli adulti di tutte le età: dalle preparazioni per le certificazioni Cambridge di diversi livelli, alle feste di compleanno con animazione in inglese, ai laboratori, al primo summer camp estivo nel 2020 rivolto soprattutto a chi non ha potuto frequentare il corso durante l’anno ‘regolare’.

Previsti, inoltre, incontri dedicati allo storytelling e altre attività sia in sede che fuori, tra cui quelle in alcuni asili nido della città.

Senza dimenticare le serate cinema in sede con pizza e coca cola offerte dalla scuola.

Alle serate cinema potranno partecipare anche i non iscritti.

“Sono laureata in Lingue all’università dell’Aquila – racconta Irene Marinacci – ma durante e dopo il percorso di studi ho fatto esperienza all’estero tra Londra, Tenerife, e in Italia tra Varese, Milano, Roma e Torino. Perché ho scelto Helen Doron e perché all'Aquila? Perché mi è sempre piaciuto insegnare e perché amo profondamente la mia città”.

“Dopo le esperienze all’estero – svela quindi l’insegnante aquilana – volevo creare qualcosa di mio. Leggendo per caso una rivista, mi sono resa conto che Helen Doron è il primo franchising sul mercato con una metodologia assolutamente vincente. I risultati sono tanti e molto importanti, vuol dire che il metodo Helen Doron è quello giusto”.

Tra le ‘medaglie’ della Helen Doron dell’Aquila, spicca senza dubbio quella del piccolo Francesco, alunno aquilano di terza elementare, che studia con Irene Marinacci da quando ha aperto nel 2013 (la sede, prima di spostarsi e di stabilirsi in via Ulisse Nurzia, era in via Giovanni Di Vincenzo), ha ottenuto la certificazione Cambridge “starters”, con il massimo dei voti in tutte le abilità.

Un risultato importantissimo, soprattutto se si pensa che in genere i bimbi che ce la fanno hanno due anni in più, quindi frequentano la quinta elementare.

“Siamo ‘spalleggiate’ da una metodologia comprovata, che si equipara alla madrelingua, oltre ad avere dei corsi strutturati. Nulla è lasciato alla improvvisazione, ogni iscritto viene seguito passo passo fino ad arrivare a un’ottima e certificata conoscenza dell’inglese”, spiega infine l’insegnante.

