L'AQUILA: LA PIZZA DELLA BUZZANCA IN VENETO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Pubblicazione: 21 febbraio 2018 alle ore 11:14

L'AQUILA - La pizza gourmet dell'aquilana Marzia Buzzanca del ristorante Percorsi di gusto, andrà in trasferta a Verona per partecipare ad un evento benefico il 12 marzo, finalizzato a una raccolta di fondi per un centro che si occupa di contrastare la violenza sulle donne.

"Donne di pizza, donne di cuore", è il nome dell'evento che vedrà riunite intorno alla stessa cucina e allo stesso forno 8 pizzaiole, provenienti da tutta Italia, che porteranno "in tour" i loro cavalli di battaglia.

Il primo incontro ci sarà da Petra Antolini, veronese e titolare della pizzeria Settimo cielo a Settimo Pescantina (Verona).

"Questa sarà solo la prima tappa di un progetto che ho sposato da subito con entusiasmo - spiega la Buzzanca ad AbruzzoWeb - è importante diffondere quanto più possibile il problema della violenza contro le donne, ma soprattutto aiutare i centri e le associazioni che si occupano tutti i giorni di fare campagna di sensibilizzazione e prevenzione".

E Marzia porterà in Veneto anche un pezzo di aquilanità con la sua pizza Ruota d'oro, "pollo, liquirizia, pomodori secchi, mandorle in scaglie - spiega - ma soprattutto il nostro oro rosso, lo zafferanno della produttrice Letizia Cucchiella di San Pio delle Camere".

E alla pizza sarà abbinata anche una birra, in questo caso una Baladin, "che ha comunque un richiamo alle donne, infatti ho scelto la Nora, kamut e zenzero, deve il suo nome alla moglie del produttore del birrificio, che ha alle spalle una storia meravigliosa".

E dopo questa prima data, l'evento benefico girerà un po' in tutta Italia con una tappa anche nel locale della Buzzanca all'Aquila.

"Ancora non sappiamo con precisione quando, ma non vedo l'ora di condividerlo anche qui nel capoluogo, per far conoscere la mia terra e i prodotti del posto che sono un'eccellenza in tutto il mondo", conclude.

È possibile seguire l'evento sui social attraverso gli hashtag #donnedipizza, #donnedicuore.