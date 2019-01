L'AQUILA: L'EX ROMA E JUVE OSVALDO IN CONCERTO AL POCO LOCO DI PAGANICA

Pubblicazione: 04 gennaio 2019 alle ore 20:27

L'AQUILA - Tutto pronto per la seratona di domani, sabato 5 gennaio, al Poco Loco di Paganica, frazione dell'Aquila.

Sul palco del locale salirà infatti l'ex calciatore Daniel Pablo Osvaldo con la sua band Barrio Viejo Blues, band con cui gira le migliori balere del mondo.

Osvaldo, talento purissimo con la testa 'loca', pazza, ha indossato, tra le altre, le maglie di Roma, Juventus, Inter e Boca Juniors si terrà il prossimo 5 gennaio.

Un personaggio, Osvaldo, che ha sempre fatto parlare di sé non soltanto per le sue straordinarie doti calcistische, ma pure per il suo carattere difficile e al tempo stesso affascinante che non gli ha permesso di avere una carriera all'altezza delle aspettative. (r.s.)