L'AQUILA: ISTITUTO SUPERIORE SCIENZE RELIGIOSE, AL VIA ANNO ACCADEMICO

Pubblicazione: 14 ottobre 2018 alle ore 15:03

L'AQUILA - L'Istituto superiore di scienze religose (Issr) dell'Aquila "Fides et Ratio" dà il via al nuovo anno accademico.

Domani, 15 ottobre, al termine della discussione delle tesi per l'ottenimento del grado accademico di laurea magistrale in scienze religiose con indirizzo in beni culturali, verrà inaugurato il nuovo anno.

Eretto accademicamente dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica nel 1987, l'Issr, è una Istituzione accademica ecclesiastica prevista dal Codice di Diritto Canonico e dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Collegato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, è retto dall'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC del 28 giugno 2008.

L'Issr dell'Aquila ha come scopo la formazione dei fedeli — laici, religiose e religiosi non sacerdoti — in ordine all'arricchimento della propria vita cristiana, alla capacità di dare ragione della propria fede, all'esercizio dell'apostolato loro proprio e, in particolare, alla loro partecipazione all'evangelizzazione. Allo stesso tempo, esso prepara figure professionali inserite nelle dinamiche culturali e operative della società contemporanea, per poter collaborare con i ministri sacri nella loro specifica missione.

Previsto un curriculum di studi della durata di cinque anni, suddivisi in un primo Triennio istituzionale e in un successivo Biennio di specializzazione. Al termine del Triennio si consegue il Baccalaureato (Laurea) in Scienze Religiose, al termine del successivo Biennio si consegue la Licenza (Laurea magistrale) in Scienze Religiose. Per il conseguimento del Baccalaureato, al termine del Triennio di studi, devono essere conseguiti 180 crediti ECTS. Per il conseguimento della Licenza, al termine del successivo Biennio di studi, devono essere conseguiti 120 crediti ECTS.

Nel Triennio istituzionale vengono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche, ai fini di una formazione istituzionale completa. Pertanto il programma degli studi nel triennio prevede le seguenti discipline: a) Storia della filosofia; b) Filosofia sistematica; c) Sacra Scrittura; d) Teologia fondamentale; e) Te-ologia dogmatica; f) Teologia morale; g) Teologia spirituale, h) Teologia liturgica; i) Patrologia e Storia della Chiesa; j) Diritto Canonico. Nel Biennio di specializzazione vengono approfondite alcune delle discipline teologiche di cui sopra e sono previste altre discipline proprie a ciascuno indirizzi di specializzazione: quello pedagogico-didattico, quello in bioetica, quello in beni culturali.

PEDAGOGICO DIDATTICO. L'indirizzo didattico mira alla formazione dei candidati all'insegnamento della religione cattolica nei vari ordini e gradi della scuola, attraverso l'approfondimento di alcune discipline teologiche (teologia biblica, teologia dogmatica e sacramentaria speciali, bioetica, dottrina sociale della Chiesa, diritto matrimoniale, storia della chiesa locale), l'apprendimento delle moderne scienze della religione (sociologia della religione, fenomenologia storica della religione, filosofia della religione, teologia delle religioni), l'approfondimento di alcune discipline "professionalizzanti" sul piano didattico (psicologia dell'età evolutiva, didattica della religione, legislazione scolastica e IRC), nonché l'avvio ad un tirocinio pratico.

BIOETICA. L'indirizzo in bioetica prevede, oltre alle discipline teologiche, lo studio della bioetica intesa non semplicemente come applicazione dell'etica ai settori sempre più complessi della medicina, ma come scienza della vita che interroga il futuro dell'uomo nel mondo, con attenzione anche a settori come quello dell'etica ambientale. Il biennio affronta le tematiche in questione a partire dalla prospettiva dell'antropologia teologica, costantemente in dialogo con la filosofia. Tra le discipline insegnate hanno forte rilievo i fondamenti epistemologici, la bioetica teologica e filosofica, la psicologia e bioetica clinica, biodiritto ed economia, bioetica e medicina, studio delle frontiere della bioetica tra genetica e neuroscienza.

BENI CULTURALI. L'indirizzo in beni culturali prevede, oltre alle discipline teologiche, l'acquisizione di competenze specialistiche capaci di comprendere il "bene culturale" nelle sue molteplici valenze antropologico-sociali, estetico-filo-sofiche, storico-artistiche. A partire da questo sguardo globale vengono proposti in modo adeguato i diversi approcci: dallo studio alle azioni di tutela, dalla valorizzazione alla fruizione, dalla ricerca estetica all'analisi artistico-formale. A livello fondativo la storia e la critica dell'arte cristiana e l'iconografia vengono rapportate all'estetica filosofica per uno studio, in chiave antropologica e teologica, unitario dell'arte. Tali approcci di ricerca, da una parte vanno a qualificare le professionalità già operanti a vario titolo nel settore dei Beni Culturali, dall'altra preparano competenze specifiche per figure da inserire in settori nuovi della tutela, della promozione, della pastorale e del turismo storico-culturale nell'ambito dei Beni Culturali Ecclesiastici. All'interno dell'Istituto è inoltre attiva una Scuola di Alta Formazione in Beni Culturali Ecclesiastici.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN BENI CULTURALI ECCLESISTICI. Il percorso formativo della Scuola di Alta Formazione 'in Beni culturali ecclesiastici' (“SAF BCE”), che l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio” ha attivato, in collaborazione con i principali Ordini Professionali (Ordine degli Ingegneri e Ordine degli Architetti della Provincia dell’Aquila), con il partenariato di prestigiose Istituzioni Culturali (tra cui il Comune dell’Aquila, l’ANCE, l’ANIEM, l’ACAI) ed il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Cultura e della Regione Abruzzo, si colloca all'interno di un percorso di studio, valorizzazione e tutela dei beni culturali ecclesiastici già da anni avviato presso il nostro Istituto. I beni artistici, soprattutto in centro Italia, hanno visto negli ultimi anni il pericolo di perdite irreparabili, con il conseguente depauperamento di un tesoro insostituibile, non solo per la Chiesa ma per l'intera comunità civile, che solo la formazione di personale altamente competente può scongiurare. La Scuola di Alta Formazione è strutturata in modo tale da garantire ai frequentanti l'acquisizione di competenze specialistiche capaci di far comprendere il "bene culturale" anche nel suo "valore antropologico" e dunque come "oggetto culturale". La “SAF BCE”, intende fornire competenze professionali in grado di qualificare le professionalità già operanti a vario titolo nel settore dei Beni Culturali; fornire competenze specifiche per figure da inserire in settori nuovi della tutela, della promozione, della pastorale e del turismo storico-culturale nell'ambito dei Beni Culturali Ecclesiastici; formare i Direttori di Cantiere per le opere di restauro facendo sì che dispongano di una preparazione adeguata ad affrontare i concorsi pubblici e la carriera nell'amministrazione, nelle istituzioni comunitarie o nelle organizzazioni internazionali; fornire a dirigenti e funzionari di enti privati e delle pubbliche amministrazioni l'opportunità di svolgere attività di aggiornamento, approfondimento e riqualificazione professionale.

Il MiBAC - Direzione Generale Educazione e Ricerca, in base alla convenzione Rep. Decreti n. 173 del 7.11.2017, ha pienamente riconosciuto le finalità culturali e formative della nostra Scuola di Alta Formazione, impegnandosi a forme di ampia collaborazione scientifica e didattica, nonché adoperandosi perché il diploma conseguito presso la “SAF BCE”possa costituire titolo valutabile nei concorsi di assunzione presso il MiBAC stesso.

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio” si trova in via Vetoio, 67100 L’Aquila (www.issraq.it; 0862.25104); nella stessa sede è ubicata la Biblioteca Arcivescovile “Card Carlo Confalonieri”, che dispone di un importante fondo librario aperto al pubblico e agli studenti.