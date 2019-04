L'AQUILA: INSTALLATO DEFIBRILLATORE A PALAZZO FIBBIONI

Pubblicazione: 01 aprile 2019 alle ore 19:02

L'AQUILA - Un defibrillatore è stato installato questa mattina a Palazzo Fibbioni. L’iniziativa fa parte del programma che vede impegnato il servizio di Protezione civile del Comune dell’Aquila che già da qualche tempo sta effettuando il posizionamento di questi strumenti, donati dalla Regione Abruzzo.

La sede del Comune dell’Aquila di via San Bernardino è stata scelta come la più centrale della città e nei prossimi giorni sarà avviato un corso di formazione gratuito per l’utilizzo del defibrillatore ad opera del 118.

"La circostanza che uno di questi importantissimi apparecchi sia stato installato proprio nella sede comunale - osserva il sindaco Pierluigi Biondi - è la riprova di come l’amministrazione consideri la prevenzione e la sicurezza delle priorità assolute".