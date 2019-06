L'AQUILA: INNOVA MANET, LA PRESENTAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE

Pubblicazione: 10 giugno 2019 alle ore 18:40

L'AQUILA - Verrà presentata mercoledì 12 maggio alle 12, nel coworking Strange Office, centro commerciale Via Roma, in via Roma 215, l’iniziativa Innova Manet – II edizione, primo festival dell’innovazione e della digital transformation in Abruzzo, ideato dall’Associazione Start-Up L’Aquila, che si terrà il 20 e il 21 giugno all'Aquila.

Oltre agli organizzatori parteciperanno alla conferenza stampa, Roberto Santangelo, vice presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, e Marco Fanfani, già presidente della Fondazione Carispaq.

La due giorni, co-organizzata con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, è realizzata anche con il contributo della Fondazione Carispaq e patrocinata dall’Università degli Studi dell’Aquila, dall’Assessorato alla Digitalizzazione del Comune dell’Aquila e da Confindustria L’Aquila-Abruzzo interno.