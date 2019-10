L'AQUILA: INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'

Pubblicazione: 21 ottobre 2019 alle ore 17:26

L'AQUILA - Si terrà martedì 29 ottobre, alle 16, nella "Sala ipogea" del Palazzo dell’Emiciclo Regione Abruzzo all'Aquila, la Cerimonia inaugurale dell’anno accademico 2019-2020 dell’Università per la Terza Età.

La prolusione inaugurale sarà tenuta dal professor Edoardo Alesse, rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, sul tema “Il ruolo dell’Università nell’organizzazione territoriale e nei processi di trasformazione sociale”. Presenta e modera il giornalista Angelo de Nicola.

L’Università della terza età dell’Aquila è una associazione culturale senza scopo di lucro, sovvenzionata in massima parte dalle quote dei soci. E’ una realtà che si ritiene orgogliosa di far parte integrante del territorio e i nostri sforzi sono orientati a rappresentare quello che viene definito “l’invecchiamento attivo”.

L’associazione, nata nel 1993, è al 26 anno di attività. Conta circa 200 soci, ma le sue iniziative coinvolgono non soltanto gli iscritti ma anche tutti i simpatizzanti e la cittadinanza in generale.

"Siamo convinti di avere ancora molte potenzialità. Il nostro sogno è quello di essere un simbolo, un riferimento per il nostro territorio. Ci piacerebbe essere tra le cose che caratterizzano la città. E le nostre energie sono spese per questo, è un bell’impegno e noi cerchiamo di mettercela tutta", spiega in una nota il presidente dell'Università della Terza Età dell'Aquila, colonnello Francesco Laurenzi.

"Il nostro obiettivo è mettere sempre più a disposizione del territorio e della città la nostra struttura, le nostre iniziative culturali o ricreative. Auspichiamo un coinvolgimento sempre più attivo con il territorio. Siamo consci che l’associazionismo sembra essere un periodo difficile. E’ sempre più difficile mettere insieme e far partecipare le persone. In questa occasione fatemi ringraziare tutti coloro che nell’ambito dell’associazione si impegnano e tutti coloro che ci sostengono e ci aiutano. Tra tanti citiamo soltanto la Regione Abruzzo, la Provincia ed il Comune dell’Aquila, sempre attenti e puntuali. La nostra è una associazione culturale aperta a tutti, non solo agli anziani, ma a tutti coloro che credono che l’apprendimento non ha età. E’ un’università che, pur con risorse limitate, cerca di offrire alla città ed al territorio un piccolo-grande servizio, dove la gente possa incontrarsi, confrontarsi e informarsi e dove si possono affrontare tutti i temi del nostro tempo", conclude Laurenzi.