L'AQUILA: IN VIA PATINI TORNANO GLI STORICI ACCONCIATORI CARLO E DANIELE SQUADRITO

Pubblicazione: 13 novembre 2018 alle ore 06:45

L’AQUILA – Tornano nei locali di sempre in via Patini n.37, a quasi dieci anni dal sisma del 6 aprile 2009, Carlo e Daniele Squadrito, padre e figlio, storici acconciatori aquilani.

Una storia, quella degli Squadrito, cominciata negli anni ’60 da Carlo e oggi portata avanti insieme a Daniele.

Entrambi, ancora per poco, al lavoro in via Strinella dove il sisma li ha costretti per tutto questo tempo.

Il ritorno “a casa” è previsto per dicembre.

C’è da attendere però il ripristino dell’illuminazione pubblica, che consentirà alle persone di tornare a camminare, senza più alcune delle “bende” messe per coprire e curare le ferite del 6 aprile, in uno dei vicoli più belli del capoluogo d’Abruzzo. (r.s.)