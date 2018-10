L'AQUILA IN LUTTO PER LA MORTE DELL'EX DIRIGENTE REGIONALE GIORGIO SPEZZAFERRI

Pubblicazione: 09 ottobre 2018 alle ore 19:51

L'AQUILA - È scomparso, all'età di 87 anni, Giorgio Spezzaferri, ex assessore comunale dell'Aquila, attivo e conosciuto soprattutto nel mondo delle istituzioni culturali e musicali della Regione.

A darne la triste notizia è stata la figlia Paola, che sul suo profilo Facebook ha scritto: "Il mio amatissimo padre Giorgio è morto oggi. Chi lo ha conosciuto sa che è stato un uomo coraggioso, intelligente, onesto, colto. Mi mancherà nel profondo del mio essere".

"Giorgio era per me un maestro ed un esempio. L’ho conosciuto che ero una ragazzina, allora era per me 'il papa' di Paola' mia amica di sempre. Poi, passati un po’ di anni Giorgio Spezzaferri è diventato per me un grande punto di riferimento nella struttura della Regione Abruzzo dove conosceva ogni segreto del bilancio regionale e nelle istituzioni culturali e musicali dove impegnava tempo e passione", ha scritto in una nota la deputata Dem, Stefania Pezzopane, esprimendo il suo "sincero cordoglio alla famiglia e agli amici".

"Ero poi consigliera comunale e presidente del consiglio comunale quando Giorgio rivestiva egregiamente il compito di assessore comunale con il sindaco dell'Aquila Centi. Quante volte sono andata da lui a chiedere lumi, a farmi spiegare cose che non conoscevo. Aveva una cultura ed un patrimonio di conoscenze straordinarie. Lo ricorderò sempre come un maestro ed un esempio. Sono vicina,in questo momento di dolore, alla sua famiglia ed alle istituzioni musicali che perdono un prezioso riferimento", ha concluso Pezzopane.