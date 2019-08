L'AQUILA: IN CITTA' AMBASCIATORI PAESI CHE HANNO CONTRIBUITO A RICOSTRUZIONE

Pubblicazione: 29 agosto 2019 alle ore 13:48

L'AQUILA - Domani, venerdì 30 agosto, alle 12, nella sala Rivera della sede centrale del Comune dell’Aquila, a Palazzo Fibbioni, si terrà la conferenza stampa per presentare l’iniziativa “L’Aquila Ringrazia”, in programma il prossimo 10 settembre alla presenza degli Ambasciatori dei Paesi che hanno concesso dei finanziamenti per contribuire alla rinascita post sisma del capoluogo d’Abruzzo.

Interverranno il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore ai Rapporti internazionali, Fabrizia Aquilio.