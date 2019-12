L'AQUILA: IL SALUTO DELL'ASSESSORE LIRIS AL PREFETTO GIUSEPPE LINARDI

Pubblicazione: 21 dicembre 2019 alle ore 12:02

L'AQUILA - "Saluto con stima e profonda gratitudine il prefetto Giuseppe Linardi per il lavoro svolto in questi anni nella nostra terra".

Così l'assessore regionale Guido Quintino Liris, alla notizia del pensionamento del Prefetto dell'Aquila.

"Sono stati anni segnati da eventi drammatici, dal sisma 2017 in concomitanza con la tragedia di Rigopiano, agli incendi dell'estate 2017 che hanno devastato tanta parte del patrimonio verde del nostro territorio. In momenti di profonda crisi - ricorda l'assessore regionale - il prefetto Linardi ha rappresentato una guida e un punto di riferimento certo, lavorando sempre con grande impegno e alto senso dello Stato, in costante collaborazione con le amministrazioni locali".

"Nel ribadire il mio ringraziamento personale prima che istituzionale, auguro a Linardi un meritato riposo, ribadendo, se ce ne fosse bisogno, che L'Aquila e l'Abruzzo saranno per sempre la sua seconda casa", conclude Liris.