L'AQUILA: IL PUNTO SU UNA RICOSTRUZIONE ACCESSIBILE A TUTTI ALL'EMICICLO

Pubblicazione: 05 maggio 2019 alle ore 16:16

L'AQUILA - Fare il punto su quanto è stato realizzato in materia di progettazione accessibile e su quanto si potrà fare per il futuro in un territorio devastato dal terremoto del 2009, il possibile ruolo del disability manager e le strategie da implementare per un utilizzo costante della progettazione accessibile: verterà su questo il convegno organizzato per il 7 maggio all’Aquila dalla Sidima (Società Italiana Disability Manager), che darà ulteriore sostanza al protocollo d’intesa siglato lo scorso anno da tale organizzazione con l’Usrc (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere).

Era già stata protagonista l'anno scorso la Sidima, nelle zone dell’Abruzzo colpite dal terremoto del 2009, grazie al protocollo d’intesa siglato con l’Usrc, organismo con sede a Fossa (L'Aquila), istituito alla fine del 2012, dopo la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma di tre anni prima, che fornisce l’assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, ne promuove la qualità, effettua il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e cura la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, seguendo, come àmbito di competenza, i 56 Comuni del cratere sismico, esclusa la città dell’Aquila, e gli oltre 100 Comuni “fuori cratere”.

A febbraio 2019 è stato firmato un importante protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi dell'Aquila e Sidima, che prevede l'organizzazione di Master e Corsi di alta formazione sul tema del disability manager, la cooperazione nelle attività di progettazione della didattica per gli studenti, lo sviluppo di momenti pubblici di confronto riguardanti l'inclusione sociale e la condivisione di contenuti modelli e strumenti formativi nel supporto agli enti e alle aziende che intendono adottare modelli innovativi di gestione delle risorse umane.

A dare ulteriore sostanza a quell’iniziativa, sempre la Sidima promuoverà per la mattinata del 7 maggio all’Aquila, presso la sala Ipogea nell’Emiciclo della Regione Abruzzo, il convegno intitolato Il sisma dell’Aquila.

L’opportunità di ricostruire un territorio accessibile per tutti i progetti pilota di Universal Design – Il ruolo del disability manager – Obiettivi e strategie d’azione.

"Per l’occasione – spiega Rodolfo Dalla Mora, presidente della Sidima, che interverrà all’incontro – si farà il punto su quanto è stato realizzato in materia di progettazione accessibile e su quanto si potrà fare per il futuro in questo territorio devastato dal sisma di dieci anni fa, e anche su quale potrà essere, a tal proposito, il ruolo del disability manager e le strategie da implementare per un utilizzo costante della progettazione accessibile. Il convegno servirà inoltre, da parte nostra, per gettare le basi di un’auspicabile collaborazione con la Regione Abruzzo in àmbito di politiche sanitarie e urbanistico edilizie, di Disability Management e di accessibilità universale. Molto atteso, per questo, sarà l’intervento di Nicola Campitelli, assessore regionale all’Urbanistica e al Territorio dell’Abruzzo, sulla possibilità di inserire la progettazione accessibile come criterio di premialità nella nuova Legge Regionale Urbanistica che è in fase di preparazione".

In apertura interverranno Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, la rettrice dell'Università dell'Aquila Paola Inverardi, Francesco Di Paolo, coordinatore dei sindaci del Cratere e la Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) sarà rappresentata dall’universal designer Fabrizio Mezzalana, che proporrà alcuni esempi di buone prassi sul tema trattato durante la giornata, i presidenti degli Ordini degli Ingegneri Pierluigi De Amicis e degli Architetti Edoardo Compagnone, oltre ai titolari degli Uffici Speciali della Ricostruzione del Comune dell'Aquila, Salvo Provenzano, e dei Comuni del Cratere Raffaello Fico, Adriano Perrotti come rappresentante della Regione Abruzzo della della Sidima e Massimo Prosperococco del coordinamento associazioni disabili che affronterà lo stato della ricostruzione accessibile all'Aquila vista dalle persone con disabilità.