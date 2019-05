L'AQUILA: IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE DEL ROTARY IN CITTA' PER IL DECENNALE

Pubblicazione: 05 maggio 2019 alle ore 13:10

L'AQUILA - Il presidente internazionale del Rotary Barry Rassin arriva all'Aquila in occasione del decennale del sisma che ha colpito la città nel 2009.

Visiterà monumenti e palazzi ricostruiti e lunedì 6 maggio alle ore 12 nella Facoltà di Ingegneria a Roio incontrerà studenti, rotariani e cittadini interessati.

"La visita del presidente internazionale al Distretto 2090, che comprende le zone colpite dal sisma nel Centro Italia è un evento straordinario per tutti i Club delle regioni Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, che onora i tanti Soci e che ripaga il grande impegno profuso per migliorare le condizioni delle popolazioni che hanno visto crollare le loro case ed i loro luoghi di lavoro, si legge in una nota del Rotary", si lehhe in una nota.

La massima carica del sodalizio di circa 35.000 club in tutto il mondo è stato a Jesi, ad Ascoli Piceno e a Camerino per la presentazione del Progetto Fenice che ha visto impegnati tutti i club del Distretto, ed oltre, nel sostegno immediato alle attività lavorative nelle zone colpite dal sisma del 2016 con raccolte fondi, tutoraggio commerciale, legale e fiscale e con la costruzione di un centro polifunzionale ad Arquata del Tronto con infrastrutture per la crescita delle piccole aziende locali, e-commerce, marketing territoriale e creazioni di spin-off, un passo compiuto per far risorgere questo territorio ancora lontano da una ricostruzione vera e propria.

Barry Rassin all'Aquila incontrerà la rettrice dell'Università, professoressa Paola Inverardi, accompagnato dal governatore del Distretto 2090, Gabrio Filonzi, dal presidente del Rotary Club L'Aquila, Rossella Iannarelli, dal presidente del Rotary Club L'Aquila Gran Sasso d'Italia, Claudio Corridoni, e dai componenti del comitato di accoglienza guidato dall'ingegner Fabrizio Cimino.

Visiterà la facoltà di Ingegneria il cui Corpo A è stato ricostruito dal Rotary con una raccolta fondi internazionale, primo edificio tornato attivo dell'Ateneo aquilano dopo il sisma del 2009, e dove incontrerà studenti, rotariani e cittadini per parlare dell'importanza dei Club Service nei disastri naturali ed in ogni emergenza.

Una occasione importante per la nostra Città che mostrerà la bellezza ricostruita e l'attività dei rotariani all'uomo che guida oltre 1.200.000 uomini e donne a servizio delle comunità di tutto il mondo.