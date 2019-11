L'AQUILA: IL CREDITO BANCARIO IN PROVINCIA A DIECI ANNI DAL TERREMOTO

Pubblicazione: 22 novembre 2019 alle ore 08:38

L'AQUILA - Evidenziare le problematiche relative alla concessione del credito nel Mezzogiorno al fine di sensibilizzare la stampa e le istituzioni in merito alla crescente difficoltà per le imprese locali di accedere al credito

La Fisac Cgil e la Cdlt dell’Aquila, in collaborazione con la Cgil Abruzzo Molise, organizzano a questo scopo il convegno “Il credito bancario in Provincia dell’Aquila a 10 anni dal sisma”, in programma all’Aquila il prossimo 28 novembre, presso la sede municipale, a partire dalle 9.30.

L’evento si inserisce nel filone delle iniziative messe in campo dalla Fisac per evidenziare le problematiche relative alla concessione del credito nel Mezzogiorno, che in Abruzzo ha già visto la realizzazione di un convegno svoltosi a Pescara lo scorso 4 novembre.

Attraverso dati e studi ampiamente documentati come alla base del calo degli affidamenti ci siano problemi di carattere strutturale, verranno dimostrati diversi assunti: le normative di vigilanza BCE e la scelta degli Istituti Bancari di abbandonare in modo sempre più rapido i territori meno floridi concorrono a penalizzare pesantemente la nostra Provincia, ancora alle prese con i problemi della ricostruzione ed in forte ritardo nel rilanciare un sistema produttivo ed economico pesantemente menomato dal sisma di 10 anni fa.

L'iniziativa si aprirà con l'introduzione di Luca Copersini, segretario provinciale Fisac Cgil L'Aquila, a cui farà seguito il saluto istituzionale del sindaco Pierluigi Biondi.

Il primo relatore sarà Roberto Errico, ricercatore presso l'Irsf Lab, istituto di ricerca della Fisac Cgil, che illustrerà i dati relativi alla riduzione del credito alle imprese, quantificabile in oltre il 24% nel periodo 2010-2018, evidenziando anche la netta spaccatura che in tal senso si sta verificando tra le regioni del Nord Italia e quelle del Centro-Sud.

Un fenomeno che non sembra godere della necessaria attenzione è quello del progressivo abbandono del territorio da parte dei grandi gruppi bancari. Nella nostra Provincia si sono persi oltre 320 posti di lavoro negli ultimi 8 anni e sono state chiuse oltre 60 filiali: in percentuale, un taglio doppio rispetto alla media nazionale.

La questione incide in modo fondamentale sulle prospettive di sviluppo del territorio: a spiegarlo sarà il professor Alberto Zazzaro, docente di Economia Politica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che illustrerà uno studio realizzato dall'Ateneo nel quale si evidenzia l'esistenza di una stretta relazione tra l'allontanamento dei centri decisionali dal territorio e la riduzione degli affidamenti accordati.

Interverrà poi Francesco Marrelli, segretario generale della Cgil L'Aquila, evidenziando una serie di problematiche, con particolare riferimento alla difficoltà per le piccole imprese di svolgere la loro attività in Provincia.

Le conclusioni saranno affidate a Carmine Ranieri, segretario generale della CGIL Abruzzo Molise.

L'intero evento sarà trasmesso in diretta streaming: sarà possibile seguirlo collegandosi alla pagina Facebook “Streaming World tv”.