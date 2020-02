L'AQUILA: IL CARNEVALE COLORA LE STRADE DI PIANOLA, CARRI ALLEGORICI, MUSICA E PIATTI TRADIZIONALI

Pubblicazione: 23 febbraio 2020 alle ore 18:05

L'AQUILA - Maschere, musica, carri allegorici e piatti del territorio, ma soprattutto tanti bambini che con il loro entusiasmo hanno reso ancor più viva la festa di Carnevale nella popolosa frazione aquilana di Pianola.

Ieri pomeriggio, per le strade e le vie del paese, è andata in scena la sfilata dei carri allegorici, per il divertimento di grandi e piccini.

Musica, balli, abiti originali e variopinti, mascherine, costumi classici, pirati e persino un grande galeone: Ad animare il paese erano presenti centinaia di partecipanti.

Una tradizione, ormai consolidata, che si è rinnovata anche per il 2020, un momento per ritrovarsi in piazza a festeggiare, giocare e travestirsi in compagnia.

La sfilata, giunta alla sua quarta edizione, è completamente autofinanziata dagli organizzatori: il circolo anziani del paese, Gianluca e Giancarlo Centi, Fausto Lepidi e le rispettive famiglie, con la collaborazione della Congrega di Sant'Agnese.

Per concludere la giornata, nella piazza di Pianola, ad attendere grandi e piccoli, c'erano i classici dolci di Carnevale, ma anche vin brulé, cioccolato caldo e uno dei piatti tipici per eccellenza in Abruzzo: cotiche e fagioli.

La manifestazione - come hanno spiegato i promotori dell'iniziativa - è nata per riscoprire le vecchie tradizioni e festeggiare, allo stesso tempo, il periodo più colorato e allegro dell'anno, un inno alla creatività e un'occasione per far rivivere il paese. (a.c.p.)