L'AQUILA: I DIPENDENTI DI EUROSERVIZI PASSANO AD ABRUZZO ENGINEERING

Pubblicazione: 30 dicembre 2019 alle ore 10:47

L’AQUILA - I dipendenti di Euroservizi, Società partecipata dalla Provincia dell’Aquila, passano ad Abruzzo Engineering. La strategia, condivisa dall’intero Consiglio regionale, è di fatto contenuta nella Legge di Stabilità 2020.

Ad evidenziarlo sono i consiglieri provinciali Fabio Camilli, Paolo Romano e Giovanni Di Mascio che compongono il Gruppo Provincia Unita.

“Subito dopo la nostra elezione in Consiglio Provinciale”, dichiarano i tre rappresentanti del centrosinistra, “abbiamo rilevato che, oltre alla ricostruzione delle scuole e alla messa in sicurezza delle strade, si doveva affrontare l'emergenza dei lavoratori di Euroservizi. In totale 9 persone lasciate senza stipendio da quasi due anni e senza certezze per il futuro. Consapevoli di tutto questo e dell’assoluta necessità di un intervento in merito della Regione Abruzzo”, continuano Camilli, Romano e Di Mascio, “siamo riusciti, grazie all'azione del Consigliere Regionale Americo Di Benedetto, a responsabilizzare la maggioranza di centrodestra e la Giunta regionale che, nella prima stesura della manovra finanziaria, non aveva previsto interventi. La più rilevante azione del consigliere regionale Di Benedetto è stata sicuramente la presentazione di un’apposita risoluzione, oggetto di discussione nella Prima Commissione del Consiglio regionale il 28 novembre scorso, dove sono stati invitati gli attori coinvolti. Una risoluzione che ha avuto il merito di rendere finalmente tutti consapevoli della vicenda Euroservizi e che ha creato le condizioni per una positiva soluzione del problema. In seguito, attraverso la discussione in Consiglio Provinciale dell'assetto delle partecipate, abbiamo chiesto al Presidente Caruso un impegno sulla strada tracciata. Pertanto se oggi esiste un provvedimento che finanzia il passaggio dei dipendenti della Società partecipata dalla Provincia dell’Aquila ad Abruzzo Engineering, si deve imputare a questo intenso lavoro svolto sia in Consiglio provinciale che in Consiglio regionale. La soluzione per i dipendenti di Euroservizi”, concludono i tre Consiglieri provinciali, “è motivo di soddisfazione ed occasione per confermare il nostro impegno a rispondere, con senso di responsabilità, ai tanti problemi della comunità provinciale”.