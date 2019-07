L'AQUILA, I BENI CULTURALI IN UNA MAPPA REALIZZATA DAL MUNDA

Pubblicazione: 02 luglio 2019 alle ore 19:15

L'AQUILA - Una mappa dei beni culturali cittadina. L'ha realizzata il Polo Museale d'Abruzzo all’interno del progetto finanziato dal Mibac per il decennale del sisma. E' un prodotto destinato soprattutto ai turisti visto che contiene tutti i riferimenti dei monumenti, compreso il loro stato attuale: prossima riapertura, in corso di restauro, in attesa dei lavori.

"Volevamo lanciare - ha detto Lucia Arbace, direttore del Polo museale - un prodotto per una frequentazione della città che fosse in linea con l’alto valore storico artistico dell’Aquila. La mappa è solo un primo passo, è un work in progress che potremmo mettere a disposizione anche di esercenti e proprietari di strutture, oltre che dell’Info Point della Fontana Luminosa dove saranno distribuite le mappe. Il nostro auspicio - conclude - è che tutti gli asterischi a fianco dei monumenti possano cadere nel più breve tempo possibile, la mappa così potrà essere riaggiornata". Nella carta sono stati indicati anche percorsi pedonali e itinerari.

Il Comune ha collaborato al progetto. L’assessore al turismo, Fabrizia Aquilio, ha detto durante la presentazione che "finalmente L’Aquila dispone di uno strumento di alto livello. La richiesta di queste mappe da parte dei turisti che visitano L’Aquila è sempre molto alta. Il Polo Museale ha dato un’interpretazione alla città di grande qualità e questo è il viatico".