L'AQUILA: GRANDE FESTA DI NATALE DEL CIRCOLO TENNIS,

MUSICA, DIVERTIMENTO E BOLLICINE CON 150 SOCI

Pubblicazione: 24 dicembre 2019 alle ore 06:45

L'AQUILA - Circa 150 soci, una partecipazione oltre le più rosee previsioni, hanno animato la festa di Natale del circolo tennis “Peppe Verna” dell’Aquila. L’altra sera al ristorante "Lo Scalco" del capoluogo regionale divertimento e spensieratezza conditi dal buon mangiare e dalla buona musica l’hanno fatta da padrone fino a tarda notte.

L’evento è coinciso con il primo Natale da parte del nuovo consiglio direttivo guidato dal presedente, Pierpaolo Pietrucci, molto applaudito.

Durante la festa sono stati riconfermati gli ambiziosi obiettivi del sodalizio che gestisce il circolo più antico d’Abruzzo ed uno dei più belli d’Italia immerso come è nel verde nel centro dell’Aquila: il 2020 sarà importante sia per l’attività sociale e giovanile sia per un ulteriore salto di qualità strutturale e sia per la organizzazione e la partecipazione agli eventi sportivi.

A tale proposito, è assai probabile lo svolgimento, per il terzo anno consecutivo, degli internazionali dell’Aquila.

Fanno parte del Cda, il vice presidente Giusi Galgani, per il Settore Tecnico-Agonistico: il direttore Tecnico-Sportivo Luigi Giuliani, il prepatore fisico Maria Cristina Moschino. Per il Settore Impiantistico-Sociale il direttore è Davide Iannini, consigliere con funzioni vicarie Luca Paiola, consigliere con delega ad impianti ed efficientamento energetico Mauro Scopano; per il Settore Amministrativo-Economico il segretario tesoriere Luca Marsili e il responsabile di segreteria Simona Morelli.

Il clima della serata ha fatto emergere l’unione e l’affiatamento tra vecchi e nuovi soci: non a caso, uno dei protagonisti è stato l’ex presidente, Ezio Rainaldi.

Tra i soci più conosciuti del nuovo corso il presidente dei costruttori della provincia dell’Aquila, Adolfo Cicchetti, e il presidente dell’ordine degli avvocati, Maurizio Capri. Tra i volti più noti l’ex assessore comunale dell’Aquila Monica Petrella.

Molto apprezzato, come accade da decenni, l’intervento dell’avvocato Evandro Equizi, storico presidente onorario del circolo tennis.

Alla cena è intervenuta la famiglia Verna al completo nel ricordo, sempre vivo, dell’indimenticato Peppe.

Ad allietare la serata le note della band di Raffaele Bonomio.