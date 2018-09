L'AQUILA: GIUNTA APPROVA PETIZIONE ''SAVEGRANSASSO'', ''GIORNATA STORICA''

Pubblicazione: 20 settembre 2018 alle ore 18:40

L'AQUILA - "Oggi è una data storica per la città dell’Aquila ed il suo territorio. A quasi due anni dall’inizio della raccolta firme, la Giunta Comunale ha approvato il testo e le richieste delle due petizioni popolari di rimodulare i vincoli Zps e Sic a Campo Imperatore e in tutto il circondario, sottoscritte e recanti in calce ben 11.200 firme di cittadini residenti nel Comune".

Ad annunciarlo in una nota, dopo una lunga lotta, è il presidente dell'associazione Progetto montagna e del comitato SaveGranSasso, Luigi Faccia.

"La Giunta con il suo voto, ha sancito, ai sensi dello Statuto e del Regolamento sugli Istituti di Partecipazione, la conclusione del più grande iter democratico e partecipativo messo in atto nel Comune Capoluogo di Regione - si legge nella nota - Adesso la palla sul percorso amministrativo da seguire, indicato peraltro dai testi delle due petizioni, passa ai rappresentanti del Comune dell’Aquila ed al Presidente della Regione Abruzzo".

"Progetto Montagna, SaveGranSasso con i suoi sostenitori, hanno dato vita al più grande movimento di opinione e sensibilizzazione su temi delicati ed attuali, ai più sconosciuti, ma importantissimi per il futuro turistico ed economico della città. Ha fornito documentazione, studi scientifici e proposte concrete sulla gestione e la rimodulazione dei vincoli delle Direttive Natura 2000, proponendo le basi per uno sviluppo compatibile sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. Sinceramente questo è il più grande risultato che noi tutti speravamo di ottenere e che probabilmente abbiamo raggiunto", spiega il presidente.

"Ringraziamo con affetto e gratitudine tutti i sottoscrittori delle tantissime firme, i volontari dei banchetti che hanno girato tutto il territorio comunale, i Consiglieri Comunali che hanno vidimato e validato le sottoscrizioni, le Asbuc di Assergi, Arischia, Aragno, Camarda e Filetto, la stampa che ci ha seguito con attenzione ed a volte ci ha anche sopportato. Un ultimo ringraziamento, e non per importanza, va alla Giunta Comunale che ha creduto in questo movimento ed ha rispettato la volontà dei propri cittadini. Forza Gran Sasso!", conclude Faccia.