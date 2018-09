L'AQUILA: FOTO E RACCONTI DI UN VIAGGIO A ZANZIBAR, INCONTRO AL QUERENCIA

Pubblicazione: 17 settembre 2018 alle ore 10:32

L'AQUILA - "Foto e racconti di un viaggio a Zanzibar", è il tema dell'incontro in programma all'Aquila giovedì prossimo, 20 settembre, alle ore 18,00 presso la sede del Circolo Arci Querencia a Piazza d'Arti, in via Ficara.

Interverranno Alessia De Iure, referente per l'Abruzzo di ViaggieMiraggi, tour operator e agenzia di turismo responsabile che opera da oltre vent'anni in 50 paesi del mondo, e Daniela Braccani, giornalista e fotografa.

Attraverso le fotografie Daniela Braccani racconterà il suo primo viaggio di turismo responsabile a Zanzibar, Tanzania. Si parlerà di un modo diverso di viaggiare: gentile, profondo e responsabile, attento alla cultura locale e alla sostenibilità.

A conclusione dell'evento ci sarà un aperitivo.