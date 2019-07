L'AQUILA FESTEGGIA I 50 ANNI DALLO SBARCO SULLA LUNA: CINEMA, MUSICA E ARTE IN CENTRO. IL PROGRAMMA

Pubblicazione: 17 luglio 2019 alle ore 17:00

L'AQUILA - La bandiera a “stelle e strisce” fu piantata sul suolo lunare il 20 Luglio 1969.

La scena fino a quel momento era stata dominata dai Russi… Ma la sfida tra le due grandi potenze nella cornice della Guerra Fredda fu vinta in dirittura d’arrivo dagli Stati Uniti d’America. Fu una gara tecnologica, fatta di grandi uomini e geniali intuizioni, di vittorie e sconfitte che si susseguirono e alternarono, scrivendo giorno dopo giorno il racconto di un evento epocale nella storia dell’umanità.

Il 2019 sarà l’occasione per rivivere questo incredibile viaggio da diversi punti di vista, prevedendo, molte attività con focus sul tema Luna, che vedranno fondersi insieme astronomia, arte, scienza, musica e teatro. In quegli anni la corsa allo spazio ha influenzato, infatti, non solo l’ambito scientifico, ma, più in generale, l’intera società: dagli oggetti di uso quotidiano, al cibo, ai vestiti, alla musica. Tutto è diventato spazio!

In occasione del cinquantesimo anniversario del primo passo dell’uomo sulla Luna, la nostra associazione L’Aquila Young di Marcello Di Giacomo sta programmando una serie di eventi tematici che si svolgeranno dal 18 al 21 luglio presso piazza Duomo dell'Aquila (Planetario, Telescopi, Incontri, Giochi, Cinema sotto la Luna).

Il programma si puà scaricare tramite il QR CODE sul sito www.laquilayoung.org o sulla pagina Facebook dell’Associazione.

Per informazioni e prenotazioni si puà contattare il numero 3317383503.

IL PROGRAMMA

18 LUGLIO 2019 – PIAZZA DUOMO, L’AQUILA

DALLE ORE 18 IL PLANETARIO, “L’UNIVERSO IN UNA STANZA”

a cura dell’Osservatorio Righi di Genova

Presso Sala Polifunzionale Anime Sante

Gruppi di max 30 persone – durata 30’ – obbligo di prenotazione al numero 3317383503

DALLE ORE 18 IN VIAGGIO VERSO LA LUNA

Gioco di ruolo - Squadre da 2 a 3 persone – durata 40’ – obbligo di prenotazione al numero 3898258638

DALLE ORE 18 MOSTRA FOTOGRAFICA Presso Sala Polifunzionale Anime Sante

ORE 20.00 LA LUNA IN TERRAZZA

Dialoghi serali presso lo studio di Psicologia e Nutrizione” Piazza Duomo 63”

**La Luna e la Donna** I miti lunari che riguardano la Donna e l’influsso che la luna ha sul suo corpo , a cura della Dott.ssa Giuseppina Milani – Psicologa e della Dott.ssa Enrica Liaci – Psicologa (posti limitati - richiesta la prenotazione al 3317383503)

ORE 20.30 APERITIVO E CENA SOTTO LA NUNA Presso I DUE MAGI , BISTROT 26 , BAR DUOMO

ORE 21.30 CINEMA SOTTO LA LUNA

FIRST MAN di Damien Chazelle - USA 2018 - 141’

Neil Armstrong, ingegnere aereonautico e aviatore americano, conduce una vita bucolica e ritirata con la famiglia a cui ha 'promesso' la luna. La morte prematura della sua bambina lo spinge a partecipare al programma Gemini, il secondo programma di volo umano intrapreso dagli Stati Uniti il cui scopo era sviluppare le tecniche necessarie ad affrontare viaggi spaziali avanzati e successivamente impiegati nella missione Apollo. Selezionato e assoldato come comandante della missione Gemini 8, Neil è il primo civile a volare nello spazio ma sulla Terra le ripercussioni sono fatali. Tra incidenti tecnici e lutti in decollo e in atterraggio, tra la guerra in Vietnam e le tensioni sociali del '68, tra due figli da crescere e una moglie da ritrovare, Armstrong bucherà il silenzio del cosmo prendendosi la Luna. Nel 1972, tre anni dopo il primo passo di Neil Armstrong sulla Luna, la magia lunare si era dissolta. Le tre ultime missioni del programma furono annullate. Fine dello spirito di conquista, del credito, dell'interesse politico (i russi erano vinti). Perché continuare?DamienChazelle non risponde a questa domanda o forse lo fa realizzando un film che ripercorre i desideri degli uomini che (non) hanno trovato spazio e compimento e la prodigiosa impresa di ingegneri e piloti che hanno realizzato l'ossessione di milioni di poeti prima di loro (Plutarco, Dante, Ariosto, Leopardi, Rabelais, Cyrano de Bergerac, Jules Verne, Hergé). Thriller, space-movie, melodramma lunare, Il primo uomo è un compendio di generi cinematografici che invece di cannibalizzarsi si arricchiscono a vicenda biasimando il mondo contemporaneo che ha perso il suo fervore. Alla maniera dei suoi personaggi, Neil Armstrong (Ryan Gosling) e Edward White (Jason Clark) su tutti, l'autore dispiega quel sentimento profondo di nostalgia che era regola direttiva in La La Land e sentimento solo in germe in Whiplash. Del secondo Il primo uomo condivide l'ossessione, la purezza, la stessa ricerca della perfezione, mostrando fin dall'epilogo al prezzo di quale sacrificio approdiamo su quell'isola utopica che chiamiamo La La Land e qualche volta Luna. (da Mymovies.it)

DALLE ORE 21.30 TELESCOPI IN TERRAZZO

Richiesta la prenotazione 3317383503– durata 15’ – ingresso libero

DALLE ORE 23.30 MUSICA SOTTO LA LUNA Presso I DUE MAGI , BISTROT 26 , BAR DUOMO

19 LUGLIO 2019 – PIAZZA DUOMO, L’AQUILA

DALLE ORE 18 IL PLANETARIO, “L’UNIVERSO IN UNA STANZA”

a cura dell’Osservatorio Righi di Genova

Presso Sala Polifunzionale Anime Sante

Gruppi di max 30 persone – durata 30’ – obbligo di prenotazione al numero 3317383503

DALLE ORE 18 IN VIAGGIO VERSO LA LUNA

Gioco di ruolo - Squadre da 2 a 3 persone – durata 40’ – obbligo di prenotazione al numero 3898258638

DALLE ORE 18 MOSTRA FOTOGRAFICA Presso Sala Polifunzionale Anime Sante -

ORE 20 LA LUNA IN TERRAZZA

Dialoghi serali presso lo studio di Psicologia e Nutrizione” Piazza Duomo 63”

**A cena sulla Luna! Da Neil a Samantha..Che si mangia nello Spazio?**, a cura della Dott.ssa Valentina Celestini – Biologa Nutrizionista (posti limitati - richiesta la prenotazione al 3317383503)

ORE 20.30 APERITIVO E CENA SOTTO LA NUNA Presso I DUE MAGI , BISTROT 26 , BAR DUOMO

ORE 21.30 CINEMA SOTTO LA LUNA

IN THE SHADOW OF THE MOON di David Sington - USA 2007 - 109’

La corsa degli USA allo spazio tra anni '60 e '70, raccontata attraverso le testimonianze dei suoi protagonisti (Buzz Aldrin e Neil Armstrong tra gli altri). Un'epopea stellare ma anche, in filigrana, il ritratto delle speranze di un'America (quella "wasp") che trovò negli astronauti gli eroi di cui aveva bisogno nell'incerta epoca della Guerra Fredda.

DALLE ORE 21.30 TELESCOPI IN TERRAZZO

Richiesta la prenotazione 3317383503– durata 15’ – ingresso libero

DALLE ORE 23.30 MUSICA SOTTO LA LUNA Presso I DUE MAGI , BISTROT 26 , BAR DUOMO

20 LUGLIO 2019 – PIAZZA DUOMO, L’AQUILA

DALLE ORE 18 IL PLANETARIO, “L’UNIVERSO IN UNA STANZA”

a cura dell’Osservatorio Righi di Genova

Presso Sala Polifunzionale Anime Sante

Gruppi di max 30 persone – durata 30’ – obbligo di prenotazione al numero 3317383503

DALLE ORE 18 IN VIAGGIO VERSO LA LUNA

Gioco di ruolo - Squadre da 2 a 3 persone – durata 40’ – obbligo di prenotazione al numero 3898258638

DALLE ORE 18 MOSTRA FOTOGRAFICA Presso Sala Polifunzionale Anime Sante

ORE 20 CONSIGLI E TRUCCHI PER FARE UNA FOTO ALLA LUNA

a cura di Michel Giampietro astroamatore presso I DUE MAGI

ORE 20.30 APERITIVO E CENA SOTTO LA NUNA Presso I DUE MAGI , BISTROT 26 , BAR DUOMO

ORE 21.30 CINEMA SOTTO LA LUNA

APOLLO 11 di Todd Douglas Miller - USA 2019 - 93’

Gli archivi della Nasa mettono a disposizione per la prima volta filmati rari e inediti in 70 mm sulla missione Apollo 11. Si ha così modo di vedere da vicino come l'America sognasse il futuro dallo sguardo e dalle conversazioni degli astronauti, sottoposti a enorme pressione psicologica affinché la missione avesse successo.

DALLE ORE 21.30 TELESCOPI IN TERRAZZO

Richiesta la prenotazione 3317383503– durata 15’ – ingresso libero

DALLE ORE 23.30 MUSICA SOTTO LA LUNA Presso I DUE MAGI , BISTROT 26 , BAR DUOMO

21 LUGLIO 2019 – PIAZZA DUOMO, L’AQUILA

DALLE ORE 18 IL PLANETARIO, “L’UNIVERSO IN UNA STANZA”

a cura dell’Osservatorio Righi di Genova

Presso Sala Polifunzionale Anime Sante

Gruppi di max 30 persone – durata 30’ – obbligo di prenotazione al numero 3317383503

DALLE ORE 18 IN VIAGGIO VERSO LA LUNA

Gioco di ruolo - Squadre da 2 a 3 persone – durata 40’ – obbligo di prenotazione al numero 3898258638

DALLE ORE 18 MOSTRA FOTOGRAFICA Presso Sala Polifunzionale Anime Sante

ORE 20 LA LUNA IN TERRAZZA

Dialoghi serali presso lo studio di Psicologia e Nutrizione” Piazza Duomo 63”

**La Luna nei sogni e la Luna nei Segni- l’archetipo della Luna : sogni e astrologia**, a cura della Dott.ssa Giuseppina Milani – Psicologa e della Dott.ssa Enrica Liaci – Psicologa ( (posti limitati - richiesta la prenotazione al 3317383503)

ORE 20.30 APERITIVO E CENA SOTTO LA NUNA presso I DUE MAGI , BISTROT 26 , BAR DUOMO

ORE 21.30 CINEMA SOTTO LA LUNA

APOLLO 13 di Ron Howard - USA 1995 - 140’

Ricostruzione romanzata ma non troppo di un evento che emozionò l'America nell'aprile del 1970. La missione spaziale dell'Apollo 13, con destinazione Luna, non segue l' iter prestabilito: l'esplosione del motore dei serbatoi dell'ossigeno e del motore principale trasforma il modulo lunare in una trappola spaziale. Solo la tenacia dei tre astronauti a bordo e l'abilità dei tecnici del controllo di Houston riescono ad avere il sopravvento sulle condizioni avverse. Per la gioia delle famiglie in attesa sulla Terra, la tragedia viene evitata e i tre rientrano nell'atmosfera sani e salvi. Suspense e buoni sentimenti adeguatamente sostenuti da un pregevole cast, dalla consulenza tecnologica degli esperti della NASA e da un budget multimiliardario che garantisce una perfetta ricostruzione degli eventi attraverso sofisticati effetti speciali.

DALLE 21.30 TELESCOPI IN TERRAZZO

Richiesta la prenotazione 3317383503 – durata 10’ – ingresso libero

DALLE ORE 23.30 MUSICA SOTTO LA LUNA Presso I DUE MAGI , BISTROT 26 , BAR DUOMO