L'AQUILA: FERVONO I PREPARATIVI PER ATP CHALLENGER, A BREVE SVELATI I TOP

Pubblicazione: 28 maggio 2018 alle ore 13:08

L'AQUILA - Si avvicina il momento del grande tennis all’Aquila, dove dal 16 al 24 giugno prossimi il Circolo tennis ospiterà un Challanger maschile da 50mila dollari di montepremi, torneo che per la prima volta fa tappa nel capoluogo regionale.

Domani in occasione di una conferenza stampa alla quale parteciperanno i maggiori rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali, di Mef tennis events e del Circolo Tennis L’Aquila, insieme ai rappresentati regionali della Federazione Italiana Tennis e del Coni, al palazzetto dei Nobili alle ore 12,00, saranno svelati i giocatori, tra cui i top 100 della classifica mondiale, che si sfideranno.

La seconda tappa abruzzese del circuito del tennis professionistico Atp Challenger Tour annuncia il suo Title sponsor: sarà GoldBet, società leader nel settore delle scommesse sportive, a titolare il torneo da $ 50.000 + H inserendo nel calendario internazionale una nuova “GoldBet Tennis Cup”.

Grazie all’intervento del referente per l’Abruzzo, Luca Paiola, si è riusciti, con il pochissimo tempo a disposizione, a coinvolgere il management della GoldBet che ha sposato subito l’iniziativa per il rilancio della città dopo i tragici eventi del 2009.

Dopo la “giocata vincente” di Francavilla al Mare (Chieti), il Title sponsor ha deciso quindi di sposare la manifestazione prevista a L’Aquila, per la quale ci sono ottime premesse in termini di livello dei giocatori e di riuscita dell’evento.

Il torneo, disputato per undici anni a Todi, ha infatti visto nel 2017, nomi di assoluto spessore fra i quali il vincitore uscente Federico Delbonis (attuale n. 66 al mondo con best ranking n. 33) che in carriera ha battuto i due numeri 1 al mondo Roger Federer e Andy Murray; il finalista Marco Cecchinato (attuale n. 72) ed il serbo Dusan Lajovic (n. 68).

Fra i tanti altri campioni passati per questo Challenger si ricordano David Goffin, attuale n. 9 del ranking mondiale, Grigor Dimitrov (n. 5), Marcel Granollers (ex n. 19), Kevin Anderson (ex n. 7), Benoit Paire (n. 50), Carlos Berlocq (ex n. 37), Paolo Lorenzi (n. 74), l’indimenticabile Federico Luzzi e campioni storici come Thomas Muster, ex n. 1 del mondo classe 1987, e Gaston Gaudio, vincitore nel 2004 del Roland Garros ed ex n. 5 del mondo.

L’occasione è quindi imperdibile per gli tutti gli appassionati e per la città, che diventerà il palcoscenico di uno spettacolo lungo dieci giorni. L’area ospitalità, composta da un villaggio commerciale ed un’area dedicata ai bambini, farà da cornice ai match in campo dalle ore 10,00.