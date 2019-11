L'AQUILA: EX INTECS, ENTRO NATALE PARTE RICERCATORI NEL PROGETTO THALES

Pubblicazione: 18 novembre 2019 alle ore 17:18

PESCARA - Entro Natale una parte dei ricercatori dell'ex Intecs dell'Aquila entrerà nella realizzazione del progetto del satellite ItalGovSatCom ad opera della Thales Alenia Space Italia.

Lo hanno assicurato l'amministratore delegato, Donato Amoroso, e il direttore generale dello stabilimento dell'Aquila, Giampiero Di Paolo, della Thales Alenia Space nel corso della riunione convocata dall'assessore alle Attività produttive, Mauro Febbo, alla quale erano presenti il segretario della Fiom Abruzzo, Alfredo Fegatelli, un rappresentante del sindaco dell'Aquila, e il responsabile della Forentes 24, Roberto Romanelli.

"E' la notizia che aspettavamo dopo mesi di vertenza e di incontri - spiega l'assessore Mauro Febbo - che di fatto apre un importante spiraglio di ricollocamento a lavoro dei ricercatori dell'ex Intecs, da anni in attesa di risolvere la situazione occupazionale. Le rassicurazioni fatte dai rappresentanti della Thales Alenia Space Italia che entro Natale una parte importante dei ricercatori entrerà nella realizzazione del programma scientifico per la realizzazione del satellite fa da apripista alla decisione degli altri partner del programma, Telespazio e Leonardo, che loro volta attingeranno personale dal bacino dei ricercatori ex Intecs".