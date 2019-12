L'AQUILA: E' MORTO PIETRO LEOCATA, STIMATO DOCENTE

E PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ANATOMIA PATOLOGICA

Pubblicazione: 24 dicembre 2019 alle ore 19:18

L'AQUILA - E' morto oggi pomenriggio, per una complicanza cardiaca, Pietro Leocata, stimatissimo presidente della Scuola di specializzazione in Anatomia patologica dell'Aquila e docente all'Università del capoluogo.

A seguito di un malore, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Salvatore, dove è arrivato senza vita. Aveva 67 anni.

Nato a Modica in Sicilia, Pietro Leocata si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi dell’Aquila nel 1976. Ha conseguito la specializzazione in Anatomia patologica e tecniche di laboratorio presso l’Università degli Studi di Parma nel 1982 e quella in Patologia generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nel 1988.

Professore associato dal 1984, è stato docente di Anatomia patologica nei corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria, Igiene dentale e di 25 scuole di specializzazione dell’Università degli Studi dell’Aquila. È direttore della scuola di specializzazione in Anatomia patologica e membro dell’osservatorio regionale per la formazione medico–specialistica. La sua attività scientifica e di ricerca è stata incentrata sulla patologia dell’apparato digerente con particolare attenzione alle neoplasie gastriche, sullo studio degli elementi in grado di prevedere la progressione del carcinoma della bocca. È stato autore di 145 articoli scientifici e di 138 contributi personali a congressi.