L'AQUILA E L'ABRUZZO IN CRISI PER L'EURO, CONVEGNO IN DIRETTA VIDEO SU ABRUZZOWEB

Pubblicazione: 08 giugno 2019 alle ore 09:53

L’AQUILA – Oggi, sabato 8 giugno, dalle ore 16 nella sala conferenze dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) dell’Aquila, in viale Alcide De Gasperi n.60, convegno dal titolo “L’Aquila e l’Abruzzo dentro l’Euro. Il ruolo della moneta unica e dei Trattati nella crisi economica e sociale della regione”. I relatori sono Antonino “Nino” Galloni, economista, presidente del Centro Studi Monetari, già direttore generale, al ministero del Lavoro alla Cooperazione, dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro, Politiche per l'Occupazione Giovanile e Cassa Integrazione Straordinaria nelle grandi imprese, e Massimo Pivetti, già professore di Economia politica all’Università “La Sapienza” di Roma. All’evento interverranno ufficialmente Giovanni Lolli, ex vice presidente della Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Giovanni Di Pangrazio, docente di Diritto degli Enti locali presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Raffaele Daniele, vice sindaco e assessore alle Politiche economiche, finanziarie e di bilancio del Comune dell’Aquila, Angelo D’Ottavio, presidente del Consiglio di amministrazione di Abrex Srl, Luca Copersini, segretario provinciale Fisac-Cgil L’Aquila, Alfonso De Amicis, rappresentante del sindacato Usb dell’Aquila e del movimento Eurostop. Saranno presenti, inoltre, alcuni medici dell’Ospedale “San Salvatore” dell’Aquila tra cui Loreto Lombardi, Vittorio Calvisi e Rita Tennina, in rappresentanza anche dell’Anaao Assomed, il sindacato dei medici e dirigenti del Sistema sanitario nazionale. Il convegno è organizzato dal quotidiano online AbruzzoWeb.it. La diretta video sarà disponibile sia su AbruzzoWeb.it che sulla pagina Facebook del quotidiano all’indirizzo https://www.facebook.com/Abruzzoweb/

