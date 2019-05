L'AQUILA: ''DONNE E MATEMATICA'', AL GSSI IL RICORDO DI MARYAL MIRZAKHANI

L'AQUILA - Una mostra e un work shop in ricordo della matematica iraniana Maryam Mirzakhani è stato organizzato all'Aquila per domani, 9 maggio, al Gran Sasso Science Institute nell'ambito delle celebrazioni "Women in Maths".

L'evento è statao organizzato dal Gssi insieme all'Università degli Studi dell'Aquila.

"Se avessimo saputo che le cose sono così complicate, penso che ci saremmo arresi - disse Maryam Mirzakhani - non lo so; in realtà non lo so. Io non mi arrendo facilmente".

Maryam Mirzakhani è stata la prima donna a ricevere, nel 2014, la prestigiosissima Medaglia Fields per "i suoi contributi eccezionali alla dinamica e alla geometria delle superfici di Riemann e dei loro spazi di moduli".

Professoressa di matematica alla Stanford University dal 2008 ha dato importanti contributi in geometria iperbolica, teoria ergodica e geometria simplettica. Nel 2014 è stata la prima donna a vincere la Medaglia Fields, oltre che la prima persona di cittadinanza iraniana a ricevere tale riconoscimento.

È morta il 15 luglio 2017 negli Stati Uniti, a soli 40 anni, a causa di un cancro al seno diagnosticatole nel 2013.

A lei il Gran Sasso Science Institute e l’Università dell’Aquila dedicheranno un workshop, celebrandola con eventi che saranno diffusi in tutto il mondo, a 42 anni dalla sua nascita (avvenuta il 12 maggio 1977).

Maryam Mirzakhani era una delle maggiori esperte di geometria e sistemi dinamici.

Le sue straordinarie scoperte e la sua vita sono per tutti d’ispirazione e un invito a perseguire la propria passione per la scienza, in un momento in cui il binomio "donne e matematica", torna all'attenzione della stampa internazionale anche grazie a Karen Uhlenbeck, prima matematica a ottenere il prestigiosissimo Abel Prize.

Organizza questa giornata di studi all’Aquila un comitato formato da professoresse dell’UnivAQe da giovani ricercatrici del Gssi: Serena Cenatiempo(Gssi), Donatella Donatelli (UnivAQ), Liliana Esquivel (GSSI), Barbara Nelli (UnivAQ).

Il workshop di rilievo internazionale, che si terrà nella Sala Seminari dell’Edificio Alan Turing (blocco 0), a Coppito - L'Aquila, prevede tre momenti.

Inizierà con gli interventi di tre giovani studiose impegnate in diversi rami della ricerca matematica: Margherita Lelli-Chiesa (Università de L’Aquila), Annalisa Massaccesi (Università di Verona) e Alessia Nota (Università di Bonn).

Proseguirà con la proiezione del breve video-documentario "Journeys of Women in Math”, che aprirà una finestra sulla vita e la ricerca di donne matematiche di diversi Paesi del mondo.

Si concluderà con l'esposizione di poster relativi alla mostra “RememberMaryamMirzakhani” in cui sarà possibile avere un assaggio della mostra curata da ThaisJordao con design di Rafael MeirelesBarrosoche, che, in un allestimento arricchito e curato per il pubblico, sarà organizzata nel Rettorato del Gran Sasso Science Institute.

La mostra “RememberMaryamMirzakhani - Exhibition” in versione integrale sarà infatti inaugurata il 13 maggio alle 17:00 al Gssi(via Michele Jacobucci, 2 - L’Aquila) alla presenza del Rettore, Professor Eugenio Coccia e del Direttore dell’Area di Matematica, Professor Piero Marcati.

L'esposizione sarà visitabile a partire da lunedì 13 maggio tutti i giorni dalle 17 alle 20, a ingresso libero.

"Un’esperienza che, soprattutto grazie alle immagini, suscita curiosità per la biografia e le scoperte della straordinaria studiosa", si legge in una nota.

Sono previste visite guidate il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 18 (prenotazione consigliata alla mail [email protected], obbligatoria per gruppi superiori a 15 persone).

Possibilità di visite guidate per le scuole dal lunedì al venerdì in orari da concordare scrivendo sempre a [email protected], Hashtag social: #WomenInMaths #WomenInMath #May12WIM.

Il programma dettagliato del workshop del 9 maggio è disponibile al link: http://matematica.univaq.it/news/eventi/169-journeys-of-women-in-mathematics-maryam-mirzakhani-9may2019.