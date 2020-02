L'AQUILA: DIPENDENTI TUA OCCUPANO SEDE BAZZANO, ''CONDIZIONI DI LAVORO INACCETTABILI''

Pubblicazione: 07 febbraio 2020 alle ore 11:14

L’AQUILA - "Condizioni di lavoro inaccettabili e per la separazione della turnazione di lavoro in modo discriminatorio".

Esplode la protesta dei lavoratori della Tua, l'azienda unica di trasporto abruzzese.

Dopo l'annuncio del taglio delle corse per la tratta L'Aquila-Roma, questa mattina, alcuni dipendenti hanno occupato la sede del deposito di Bazzano.

Sul posto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e l'assessore regionale Guido Liris.

Sempre questa mattina, in Consiglio regionale, è in programma una conferenza stampa convocata dal Pd sui tagli ai trasporti Tua.

Intanto è stata annunciata per domani mattina, dalle 11.30, un presidio di protesta in Piazza d’Armi, nei pressi del mercato, "per manifestare contro la scelta della Regione Abruzzo e di Tua di sopprimere e accorpare 14 corse con conseguenze gravi sulla vita di tante cittadine e cittadini, a cominciare da pendolari e studenti, ma non solo", si legge nel comunicato diffuso dagli organizzatori.

