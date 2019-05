L'AQUILA: DI COSIMO VERSO L'UDC, CESA PRONTO A BATTEZZARE LA NUOVA ADESIONE

Pubblicazione: 11 maggio 2019 alle ore 19:37

L'AQUILA - Nuovo corso politico per Sabrina Di Cosimo.

L'ex assessore alla Cultura del Comune dell'Aquila, defenestrata dal sindaco Pierluigi Biondi, sarebbe in procinto di aderire all'Udc dove, in base a quanto si apprende dagli ambienti politici, dovrebbe subito ottenere l'incarico di segretario provinciale.

Nel frattempo, la Di Cosimo avrebbe già ricevuto un incarico di collaborazione dalla consigliera regionale Marianna Scoccia, eletta proprio con il partito della Vela e oggetto di scontro nel centrodestra, durante l'ultima campagna elettorale, perché candidata dall'Udc all'insaputa degli alleati e, anzi, nonostante su di lei ci fosse un veto ben preciso essendo moglie dell'ex assessore regionale di centrosinistra Andrea Gerosolimo.

E per benedire l'ingresso della Di Cosimo, potrebbe arrivare all'Aquila nei prossimi giorni il segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa, in campagna elettorale per le europee da candidato nel collegio meridionale, di cui l'Abruzzo fa parte insieme a Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

Il ritiro delle deleghe all'assessore alla Cultura era arrivato il 13 febbraio, all'indomani della netta affermazione del centrodestra alla Regione, ed è stato seguito da feroci attacchi della Di Cosimo al sindaco.

Eletta con Forza Italia nel 2017, si è allontanata dagli azzurri da quando il suo riferimento politico, Guido Liris, oggi assessore regionale al Bilancio, ha aderito alla corrente di Raffaele Fitto confluendo in Fratelli d'Italia alla vigilia delle regionali.

Anche se non avrebbe ancora formalizzato la sua collaborazione con la Scoccia in Consiglio regionale, ha già fatto la sua prima comparsa all'Emiciclo, dov'è stata avvistata nei giorni scorsi in occasione delle riunioni di Commissione. (m.sig.)