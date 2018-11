L'AQUILA: CONVEGNO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA SCIENZE INFERMIERISTICHE

Pubblicazione: 14 novembre 2018 alle ore 20:14

L'AQUILA - Studiosi italiani e stranieri a confronto per discutere di modelli assistenziali innovativi per la popolazione.

Venerdì 16 novembre la Società Italiana di Scienze Infermieristiche (Sisi) si riunisce per la prima volta all’Aquila presso il Gssi e il Palazzo dell’Emiciclo in un meeting nazionale patrocinato dalla Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo, dal Dipartimento MeSVA dell’Università dell’Aquila, dall’Istituto Superiore di Sanità, dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e dagli Ordini degli infermieri dell’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo.

Al meeting, intitolato Nel solco delle linee guida e delle buone pratiche partecipano studiosi italiani e stranieri per discutere di modelli assistenziali innovativi per la popolazione, basati sull’erogazione di trattamenti efficaci e sostenibili per il Servizio Sanitario Nazionale.

Le istituzioni accademiche aquilane, promotrici di questo convegno, hanno da sempre dimostrato una particolare attenzione per le scienze infermieristiche, come dimostra l’ampia offerta formativa nel settore,che include anche il Dottorato di Ricerca.

I partecipanti, accolti dal professor Loreto Lancia e dalla professoressa Cristina Petrucci, presidenti rispettivamente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e del Corso di Laurea Triennale in Infermieristicadell’ateneo aquilano, saranno guidati nei lavori della giornata dalla presidente della Società Italiana di Scienze Infermieristiche, la professoressa Maria Grazia De Marinis.

Il panel degli illustri relatori e moderatori è costituito da esponenti del mondo accademico, delle Società Scientifiche di area infermieristica e dell’Istituto Superiore di Sanità, ed include la professoressa Tiziana Rivera, affermata ricercatrice canadese di origini abruzzesi, la quale nel suo soggiorno all’Aquila ha avuto modo di incontrare studenti e docenti per illustrare l’esperienza canadese nel campo dello sviluppo e dell’applicazione delle linee guida e delle buone pratiche assistenziali.

Nel programma del Convegno è prevista la presentazione e la premiazione di studi condotti da giovani ricercatori infermieri italiani che si sono particolarmente distinti per l’impatto scientifico delle loro pubblicazioni a livello internazionale.

Con questa iniziativa la città dell’Aquila con la sua Università si conferma centro di riferimento culturale nelle Scienze Infermieristiche.