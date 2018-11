L'AQUILA: CONVEGNO ''DALLO STALKING AL FEMMINICIDIO'' CON ROBERTA BRUZZONE

Pubblicazione: 13 novembre 2018 alle ore 18:17

L'AQUILA - Martedì 27 novembre, a partire dalle ore 9, nell’Auditorium dell’Ance, si terrà il convegno “Dallo stalking al femminicidio”, organizzato dalla Segreteria regionale Abruzzo del Siap (Sindacato italiano appartenenti Polizia di Stato), con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune dell'Aquila e della Regione Abruzzo e con la collaborazione del Comitato Pari opportunità del Consiglio dell’Ordine degli avvocati dell’Aquila.

Lo rendono noto l'assessore comunale alla Cultura e al Turismo Sabrina Di Cosimo e Alberto Ravanetti, segretario regionale Siap, allo scopo, dichiarano, di “creare un confronto interprofessionale, poiché non è assolutamente sufficiente agire solo quando il reato si è consumato ma è indispensabile intervenire preventivamente, attraverso un’incisiva opera di comunicazione, informazione e supporto alla cultura di genere”.

“Ho accolto subito con entusiasmo la proposta di patrocinare questo convegno - ha proseguito l'assessore alla Cultura Sabrina Di Cosimo - perché vorrei che si evidenziasse come gli stupratori non siano solo dei “mostri” o dei “malati” ma che invece, a picchiare, violentare e uccidere sono, nella stragrande maggioranza dei casi, mariti, fidanzati, compagni o ex. Vorrei che si ricordasse che non esiste solo la violenza fisica (abusi, lesioni) ma ci sono anche lo stalking e le forme più subdole di violenza psicologica. Vorrei quindi che questo dibattito miri anche a costruire una nuova cultura del rispetto, a partire dalla scuola e dalla famiglia. Si tratta di un argomento al quale, come donna e come rappresentante delle istituzioni, sono particolarmente attenta - ha aggiunto l’assessore Di Cosimo - Per tale ragione ho avviato con il Siap un percorso progettuale ampio e condiviso, relativo a problematiche di drammatica attualità quali, oltre alla violenza di genere, anche le dipendenze, soprattutto quelle da droghe e alcol, e il bullismo. Un progetto che intendo articolare e strutturare in incontri a tema da tenersi con cadenza regolare e attraverso il coinvolgimento delle scuole. Ho già avviato, a tal fine, contatti con i dirigenti scolastici - ha concluso l’assessore - proprio allo scopo di dare tempestiva attuazione e concretezza a iniziative che ritengo fondamentali ai fini di promuovere la conoscenza di questi fenomeni, in quanto primo e fondamentale atto di prevenzione”.

“Il Siap - ha dichiarato il segretario regionale del sindacato Alberto Ravanetti - è una delle più rappresentative organizzazioni sindacali della Polizia di Stato. Il convegno è rivolto alla cittadinanza, per verificare i numeri e le misure di prevenzione e di tutela che riguardano il nostro territorio, a distanza di anni dall’entrata in vigore della legge 119 del 15 ottobre 2013, nota come 'Legge sul Femminicidio'. Saper riconoscere la violenza per poterla affrontare, infatti, è un passo che, purtroppo, non si può fare in solitudine ma necessita del fondamentale sostegno di familiari, amici, professionisti. Ne parleranno magistrati, psichiatri, avvocati, con la gentile partecipazione della dottoressa Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa investigativa, per contribuire a una condivisione di esperienze e di azioni che riguardano le vittime di violenze. È prevista inoltre la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e della magistratura, nonché la partecipazione degli studenti del liceo 'Domenico Cotugno' dell'Aquila. Saranno riconosciute 5 ore di tirocinio indiretto agli studenti dei corsi di Scienze dell’Educazione e Servizi Sociali dell’Università dell’Aquila. L'evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati, ai quali saranno riconosciuti crediti formativi. L’ingresso è libero ed è rivolto a tutta la cittadinanza”.