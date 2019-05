L'AQUILA: CONSIGLIO APPROVA ODG PALUMBO CONTRO IL DEGRADO DEL TERRITORIO

Pubblicazione: 28 maggio 2019 alle ore 12:47

L'AQUILA - Il Consiglio comunale dell'Aquila è stato riunito stamani dal presidente dell’assise Roberto Tinari, su proposta del capogruppo Pd Stefano Palumbo, sottoscritta anche da altri consiglieri, per discutere sul “contrasto all’abbandono e al degrado del territorio”.

Al termine della discussione è stato approvato un ordine del giorno, che vede come primo firmatario lo stesso consigliere Palumbo, con il quale si impegnano il sindaco e la giunta ad affrontare le criticità emerse e a demandare alla Commissione consiliare “Gestione del territorio” il monitoraggio e l’indirizzo per affrontare tali problematiche.

L’atto ricorda in premessa come, il 10 novembre 2018, nel complesso C.a.s.e. di Pagliare di Sassa, si sia svolto un flashmob, organizzato da numerose associazioni, per “mantenere viva l’attenzione dell’amministrazione sul degrado urbano, paesaggistico e socio culturale presente sul territorio”, a seguito del quale è stato sottoscritto un documento collettivo di indirizzo, contenente il prospetto delle criticità rilevate e l’invito ad affrontarle attraverso una politica di ascolto e di concertazione con le comunità locali.

Le associazioni che hanno sottoscritto il documento sono Fr.azioni Fra.intese, Paesi nostri, Italia Nostra, Slow food, Circolo Legambiente, Pronatura L’Aquila, Rifiuti zero Abruzzo, Circolo Querencia, Casematte 3.32, Comitato Oltre il Musp, Amiternum onlus, Osservatorio Nord-ovest, Archeoclub, Pro loco Coppito.