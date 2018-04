L'AQUILA: CONCORSO IN MEMORIA DI PAMELA MATTEI ALL'ALBERGHIERO

Pubblicazione: 13 aprile 2018 alle ore 11:56

L'AQUILA - Sette istituti Alberghieri di Abruzzo, Lazio e Molise hanno partecipato all'Aquila alla sesta edizione del concorso "Un cocktail per amico", in memoria di Pamela Mattei, studentessa del "Da Vinci-Colecchi" scomparsa il 6 aprile 2011 in un incidente stradale.

In gara il “Di Poppa-Rozzi” di Teramo, il “Marchitelli” di Villa Santa Maria (Chieti), il “Costaggini” di Rieti, il “Federico di Svevia” di Termoli (Campobasso), il “De Cecco” di Pescara, il “Crocetti-Cerulli” di Giulianova (Teramo) e il “Zoli“ di Atri-Silvi (Teramo).

Il concorso prevedeva la realizzazione di una bevanda miscelata secondo il metodo Aibes (Associazione italiana barman e sostenitori), con esposizione in lingua inglese delle caratteristiche, degli ingredienti e della tecnica di preparazione.

La commissione esaminatrice era formata dalla Giuria tecnica composta da Cristian Marozzi (capobarman Aibes), Gianni Armiento (presidente dell’Associazione Maitre D), Alessandro Cocco (docente di Sala e Vendita), Pierpaolo Ciccone (capobarman Aibes), Elisabetta Di Stefano, dirigente scolastica dell'Alberghiero dell'Aquila e, per la prova in lingua inglese, dalla prof.ssa Patrizia Formica.

Il Gran Trofeo "Pamela Mattei" è andato all'Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli.

Il "da Vinci-Colecchi”, in quanto istituto ospitante, ha presentato dei cocktail fuori concorso. Ai vincitori del concorso sono stati assegnati premi in denaro e agli Istituti partecipanti sono stati consegnati attestati di partecipazione e targhe ricordo. Alle studentesse e agli studenti che hanno preso parte al concorso è stato consegnato un attestato di partecipazione.

Coordinatori del progetto sono stati il prof. Vincenzo Ambrosini e la prof.ssa Patrizia Formica. L’evento si è concluso con un banchetto a cui hanno partecipato tutti i componenti degli istituti partecipanti, la Giuria e la famiglia Mattei.

I vincitori: primo classificato Dia Pathe (Istituto Alberghiero “Federico di Svevia”, Termoli), secondo Di Michele Simona (Istituto Alberghiero “F. De Cecco”, Pescara), terzo Cilli Alessandra (I.I.S. “A. Zoli “, Atri-Silvi), Migliore tecnica Biasella Lorenzo (Istituto Alberghiero “G. Marchitelli”, Villa Santa Maria) e Dia Pathe (Istituto Alberghiero “Federico di Svevia”, Termoli), Migliore decorazione Piersanti Roberta (I.I.S. “Di Poppa-Rozzi”, Teramo), Miglior esposizione in lingua inglese Torda Emanuele (Istituto Alberghiero “Costaggini”, Rieti) e De Luca Davide (l’I.I.S. “Crocetti-Cerulli” di Giulianova).