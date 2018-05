L'AQUILA: CONCERTO IN ONORE DI SAN BERNARDINO DEL MAESTRO CARMINE GAUDIERI

Pubblicazione: 18 maggio 2018 alle ore 12:54

L'AQUILA - Il tradizionale concerto che l'Orchestra da Camera Aquilana diretta dal maestro Carmine Gaudieri esegue da anni in onore del santo compatrono della città dell'Aquila prevede quest'anno l'esibizione dell’orchestra con il controtenore Stefano Guadagnini, che eseguirà brani molto conosciuti del repertorio barocco la celebre aria Ombra mai fu, tratta dall'opera Serse di Haendel e il mottetto Nisi Dominus per contralto e archi una delle pagine più belle della musica barocca italiana eseguito dalla voce maschile come era in voga nel Settecento".

È quanto si legge in una nota dell'Orchestra aquilana. Il concerto si terrà lunedì 21 maggio, alle ore 19.30, nella basilica di San Bernardino.

"L'Orchestra svolge attività dal 1995 e si è esibita in Abruzzo, in Italia e all'estero in importanti sale da concerto, rassegne e festival - aggiunge la nota - Stefano Guadagnini si è esibito in teatri importanti alla cappella Pietà dei Turchini di Napoli al teatro Pavarotti di Modena alla reggia di Versailles, alla cattedrale di Castelo Branco in Portogallo".